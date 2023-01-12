美國科技業裁員潮吹向谷歌母公司Alphabet，旗下生命科學事業Verily與工業機器人公司Intrinsic相繼宣布精簡人力，裁員幅度分別為17％與15％，總計有280人得捲鋪蓋走路。

Verily執行長吉雷特（Stephen Gillett）11日稍早透過電子郵件向員工表示，公司重整將裁撤15％的人力，大約有240人受到影響。

吉雷特指出，本次削減人力主要反映部分計畫終止和人力過剩。Verily計劃在未來數周至數個月提供資遣費和協助員工轉職，但未公布細節內容。

Verily是第一個宣布裁員的Alphabet旗下事業。經濟衰退憂慮讓臉書母公司Meta在內的多家科技大廠大舉削減人力，雖然谷歌迄今仍未宣布大規模裁員，但員工仍感到惶惶不安。

Verily是谷歌的姐妹公司，隸屬於Alphabet的「Other Bets」創新事業。

Verily旗下計畫包括與研究機構整合醫療數據的研究平台Project Baseline，以及可偵測糖尿病症狀的隱形眼鏡，後者已在2018年束之高閣。

吉雷特同時表示將終止部分在初期階段的計畫，包括遠端監控心臟衰竭患者等。

另一方面，Intrinsic 11日宣布裁員40人，約占整體人力的17％。Intrinsic在谷歌的祕密研究部門X培育5年之後，在2021年7月創立。

Intrinsic發言人透過聲明稿表示，公司領導階層做出困難的決定，削減團隊的部分人力。Intrinsic基於長期策略方向與業務優先順序改變，做出這項決策。

發言人指出，本次裁員將確保Intrinsic能持續將資源分配給最優先的計畫，例如打造軟體與人工智慧平台，以及整合近期的策略收購案－人工智慧公司Vicarious與Open Robotics公司的商業部門OSRC。

外媒曾在去年11月報導，Alphabet考慮大裁員1萬人，約占全球人力的6％，該公司並未公開證實該數據。