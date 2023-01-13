內政部近日公布民國111年人口統計，連續3年負成長，其中高雄市人口連續5年負成長。臉書粉專今日發問「是什麼原因讓人離開高雄」，許多在地人點出因為慣老闆，薪水低、不符勞基法都在逼人離開，引爆高雄網友共鳴。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」分享製圖，指出高雄市政府統計去年底人口272萬8137人，較前年減少16554人，已連續5年負成長，也發問「是什麼原因讓人離開高雄？」

貼文引起在地網友熱議，許多人直指是慣老闆太多，紛紛抱怨「高雄是全台最多慣老闆的地方」、「高雄的確很多慣老闆沒錯，連要請特休還需要有正當理由」、「勞基法只是參考用，當初奶奶過世要請喪假還要被扣錢」、「勞動條件是最大推力」、「高雄的勞檢要不要出來巡一下，這種就業環境跟市場，隨便一家公司都在違規，怪不得一堆人想逃」。

除了慣老闆因素外，產業發展也被詬病，「產業、薪水這些導致年輕人都不想留高雄」、「最近遷到台南，主要是工作、薪資、房價」、「光是薪資和產業就跟中北部差很多，看看台北和台中就知道了，光是台中就贏高雄了」。