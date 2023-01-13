民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德12日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，現場逾300位黨員、民眾湧入會場。令人意外的是，民進黨立委高嘉瑜一進場時就被民進黨支持者嗆聲「下台」、「背骨」。媒體人朱凱翔傻眼表示，原來是黨員說明會啊，還以為是「炎上」高嘉瑜咧！

在會場的一位老黨員表示，「高小姐沒有認真在為黨員鼓舞，我希望市黨部要把她革職」；也有人說，「攻擊自己黨內，我都不知道掛這個黨籍幹什麼，不喜歡這個黨，就退出啊」。

朱凱翔12日在臉書粉專《不演了新聞台》表示，原來是黨員說明會啊，還以為是「炎上」高嘉瑜咧！

網友紛紛表示，「背骨瑜......喊的好大聲」、「黨員怎麼都這麼老」、「原來民進黨也是老人家一堆」、「檢討對象不是林智堅、陳明通、郭再欽，是發現會一屍五命的人！」、「高嘉瑜超勇敢加油」、「找出一個戰犯讓大家獵巫就好，簡單又明瞭」。

也有網友認為，「綠衛兵批鬥大會，看看這才是民進黨的本質！」、「還是有黨員給嘉瑜握手加油」、「解決提出問題的人，居然是他們面對敗選的檢討，怎麼可以腐成這樣」、「這個黨容不下說實話的民代」。