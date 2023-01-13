農曆春節將至，美國來台成立分校的流行音樂教學品牌「1500 SONUD ACADEMY 聲量音創學院」也入境隨俗跟著迎接台灣新年，在學生陸續放寒假之際，特別安排學校的靈魂領袖陳子鴻校長親自開講，這也是「1500聲量音創學院」邁入2023年的首場大師講座，啟動學校新年新計劃的意義非凡。

陳子鴻素有金牌製作人美譽，早年曾意外簽約成為歌手的他卻偏愛幕後製作工作，在其36年的音樂生涯中製作超過300多張專輯，更因發掘金曲歌后戴佩妮而創辦了喜歡音樂，擔任天后江蕙經紀人期間，也幫二姊江蕙圓滿完成告別歌壇演唱會的心願，傳為音樂界佳話。

近年來陳子鴻將對音樂的熱情灌注於教育與傳承，除了師大音樂系副教授的教學及北流董事的工作外，擔任「1500聲量音創學院」校長10個月以來，也發掘不少幕前幕後潛力音樂人；在學期末他以「全方位創作人成功的五個特質」為題開講，慕名而來的學生擠滿教室，學院還特別連線北京學生也上線聽講；課堂中，陳子鴻舉出要成為全方位創作人有5個要素可循，分別是學好一樣樂器、不要排斥樂理、多聽古今中外的音樂、心臟要夠大、持續與自律，並加碼以徐佳瑩為例，提到可以多去參加比賽。

陳子鴻表示早期因為基礎學得不夠紮實，剛升格製作人時因此吃過不少苦頭，到現在每天晚上都養成練琴的習慣，也要求秘書一定要把運動課程安排在他的行事曆中，在每天忙碌的行程中，藉著有恆與自律，一步一步實現自己的理想。他提到1999年第一個簽約藝人戴佩妮時就發現她創作的天份，他說：「我認識戴佩妮的時候，她是一個舞者，現代舞跳得非常好，但我覺得她的創作很棒，那時候她才19、20歲左右，我就買了一把吉他丟給她，要她開始練吉他，後來大家看到她的表演就常跟吉他結合。」