父母通常會望子成龍、望女成鳳，對孩子有很高的期待。中國河南省鄭州市有一名爸爸，每天在家輔導小學一年級的兒子，常常忙到深夜，持續了一年的時間，但發現考試成績和努力卻不成正比，瞬間被氣哭，影片曝光掀起一番討論。

事情發生在去年6月，女子表示孩子平常比較貪玩，班上成績都是倒數，老公為了讓兒子在小學打好基礎，並培養良好的習慣，一年以來每天輔導作業到半夜，結果卻沒有效果。

畫面中可見，爸爸看到兒子的期末考數學成績只有6分，瞬間被氣哭，一邊唉聲嘆氣，一邊拭淚說道：「不管了不管了，自己的辛苦全都白費了，讓他自生自滅吧」，已經完全放棄了，而孩子只是睜著一雙無辜的大眼看著爸爸，妻子則在一旁笑得合不攏嘴。

爸爸忍不住掩面痛哭。（圖／翻攝自微博）

網友看到影片後，紛紛留言發表意見，「我覺得讀書是天份，後天的努力也有用，但是意義不是很大」、「所以不要輕易給孩子輔導，父母的方法不一定對得上現在的答案，方式方法完全不同」、「哭啥，這說明學生的進步空間還有很大」。

另外，也有人覺得媽媽的反應不妥，「媽媽能笑成這樣應該是沒有輔導過孩子，能輔導過孩子的看到成績都笑成這樣」，還有人建議直接出來擺地攤，甚至指責男童不用心，辜負家長的辛苦付出。

更多 CTWANT 報導