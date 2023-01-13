今天是故總統蔣經國逝世35週年，國民黨主席朱立倫上午率領黨務主管、中常委等人至桃園大溪頭寮陵寢謁陵。朱表示，國民黨堅持走蔣經國路線，蔣經國路線就是最愛台灣、最愛民眾的路線，今天也對蔣表達最高的敬意跟懷念。

朱立倫說，「經國先生永遠跟民眾在一起，永遠最愛台灣」，蔣經國建設台灣、保衛台灣，甚至連「護國神山」台積電等重大的科技、交通基礎建設都是蔣當時完成的，感念蔣對台灣的愛。

朱立倫上午謁靈儀式，桃園市長張善政也陪同出席。