淡水位於台灣的西北口，波光粼粼的淡水河面以及岸邊漁家，數百年來就那麼靜靜地守護著綠色山巒，是北台灣最富歷史、人文、經濟發展及在地特色的地區之一，不但努力維持保有歷史文化，更不斷延續人文特色，甚至不斷復刻百年前文化特色及古早情懷，是北台灣觀光重鎮之一。如此富有歷史文化特色的古街小鎮，卻是北台灣最早引進新興交通軌道系統「淡海輕軌」的區域，文化古鎮張手擁抱新興建設，使得淡水始終是北台灣觀光、安居的亮點城鎮。

五感體驗 賞景聽故事

新冠疫情將觀光及旅行的腳步放慢了，但得到的卻是喚醒了社會對環境的尊重及生態保育的重視，營運淡海輕軌的新北捷運公司從通車初期的旅遊議題操作，而今更深度的與淡水在地走讀行旅品牌「旅學堂工作室」攜手，以淡海輕軌作為綠色交通運具，設計「生態環境關懷」與「地方風土體驗」獨家遊程，由淡水在地文化帶路人引領，將「地方小農、山景、地方人文與自然共生融合美景，以及聆聽先民傳說神秘、品味獨特茶業所留農食」一起整體包裝，帶著旅客一路上透過五感體驗，聆聽美麗風景及地方保護環境的故事，體驗一趟永續環境與孕育教育的好旅程。

低碳行腳 沉浸式遊程

淡海輕軌分為綠山線及藍海線，前者為全台第一條幾米公共藝術鐵道，後者則主打通往著名觀光景點「漁人碼頭」及「最靠近海的軌道」而聞名，新北捷運公司與旅學堂工作室聯手推出各種不同主題的導覽行程，包括了：「輕軌茶旅」、「輕軌里山旅行在山的那一方」、「輕軌里海旅行在海的那一方」等。每一趟旅程，都從搭上淡海輕軌低碳綠色旅行開始，以旅人思維細膩的透過沉浸式遊程體驗，漫步山林與沙灘，品味友善農漁土地當季食材味道，並以儀式與故事展演，實踐淡水自然美學行旅。

創意主題 老鎮新感受

淡海輕軌佳惠在地居民，更讓外地旅客能更深入的認識百年老鎮的獨有魅力。（圖／江昱德導演提供）

2023年預計推出「輕軌印河」、「輕軌旅拍」……等特色遊程，將帶領旅人感受季節流轉，活動中讓參與者透過行旅，實際體驗淡水的風土餐桌，由青農以當季自家農莊種植友善蔬菜無菜單料理，三代傳承的獨家茶油手路菜的創意個人特餐，透過風土故事及味道來展演土地滋味，及訴說食安的重要性及當地的風土特色。

建設交通捷運軌道，為老鎮帶來交通便捷及經濟帶動，旅學遊程透過地方帶路人，找出淡水特色，讓旅人看見不一樣的淡水，不但嘉惠了在地居民，更讓外地旅客能更深入的認識百年老鎮的獨有魅力。以淡海輕軌臨山旅程，緩步走入層次豐富的人文與自然故事內、淡海輕旅學將走在時序及四季變換的林間小路，旅人們只要準備好奇心和探索世界的心情，相信旅程中將有視覺、觸覺、嗅覺、覺、味覺，五感體驗不一樣豐富與意猶未盡的全新感受。

新北捷運公司預計2023年推出「輕軌印河」、「輕軌旅拍」等特色遊程，將帶領旅人感受季節流轉。（圖／新北捷運公司提供）

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