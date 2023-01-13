內政部警政署刑事警察局統計111年詐騙案件發生情形，前3名依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網路拍賣」詐騙手法，隨著電信、網路之自由化與全球金融交易多元化，詐欺集團利用資(通)訊科技發達及金融便利性，不斷衍生新型態詐欺手法，使民眾財產安全備受威脅。鑒於詐騙手法層出不窮，民眾只要遇有任何可疑狀況，請務必心存懷疑並撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

「假投資」無論詐騙件數及財損金額都排名第一，是目前國人最容易遇到的詐騙手法。詐騙集團常利用濫發簡訊吸引民眾點擊連結加入LINE或以社群軟體丟陌生訊息主動認識，進而慫恿民眾操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等似乎聽過但實際上卻不熟悉的投資領域，並要求登入假投資網站及App，以虛構的獲利畫面及數字讓民眾信以為真，初期會讓民眾小額獲利，以博取信任，再以投資越多獲利越多的話術，等到民眾加碼投資後，便開始以各種理由拖延出金，最後假投資網站或App即無預警關閉，讓民眾血本無歸。

近期政府為了展現「打擊詐騙、守護治安」的決心，以新思維思考新策略，統籌各相關部會，以「增加詐欺犯罪成本，減少民眾財產損害」為基調，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，分由「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等4大面向，逐步分項破解詐騙手法，以期達到「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的終極目標。其中「識詐」為對抗詐欺的首部曲，由內政部統籌，目的為讓民眾認識詐騙，透過對詐騙的認知提升，增強防詐免疫力，自本綱領實施以來宣導觸及人次已達近1,240萬人次，成效良好。

刑事警察局呼籲，投資非投機，應選擇自己實際瞭解透徹的投資標的進行長期投資，而非短期投機就想要馬上獲利，且應透過合法管道，勿輕信網友來路不明之投資管道，也應該有高報酬率必定伴隨高風險的觀念，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，為詐騙的可能性極高。小心求證為防詐不二法門，民眾若接獲疑似詐騙電話、假投資廣告或陌生簡訊要求加入LINE ID等情形，也可利用165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/)線上查詢詐騙資訊的新功能，直接至165網站首頁搜尋欄位打上關鍵字，即可立即查詢是否為遭通報過的電話、網站、LINE ID或其他詐騙資料。

農曆春節前夕，警政署推動「加強重要節日安全維護工作」，強化友善通報網機制，針對「旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲」等高風險處所及易製毒處所，加強查訪情蒐，以防制人口拘禁案件及發掘製毒犯罪等不法情事。對於遭設警示帳戶且通報為失蹤人口者，加強查處並向上溯源追查幕後集團及有無黑道幫派涉入情形，以期澈底避免再有民眾遭限制人身自由等犯罪發生。同時，年節期間現金匯集，各警察機關亦加強金融機構安全維護及推動反詐騙、防盜、防搶預防宣導工作，期能達到治安平穩之目標，讓民眾安心團圓、歡喜過年。