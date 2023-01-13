桃園自升格以來，各項發展一日千里，獲議會支持連任的議長邱奕勝，勾勒桃園發展願景，他說，議會本著監督市政府及增進市民福祉立場，會全力支持桃園市的重大建設順利開展。

桃園航空城 帶動機場經濟學

邱奕勝說，保障兒童受教權、減輕家長負擔，並加值老人福利，過安穩舒適的晚年，一直以來都是市議會全體議員努力的目標，這些年來桃園人口不減反增，就是民眾對於議會與市府努力有所感的最佳表現，新市長、新氣象，議會將全力支持全市國中小營養午餐免費、重陽敬老金調升到2500元等政策。

桃園市議會議長邱奕勝（右）、副議長李曉鐘（左）、市長張善政（中）。(圖／桃園市議會)

桃園航空城計畫是桃園跨時代的建設，目前正如火如荼動工中，優先拆遷區及自願優先拆遷戶已陸續遷出，邱奕勝指出，以桃園國際機場為核心的桃園航空城，串連台北港，成就海空絕佳地理區位，搭配周邊既有資源優勢、客貨運籌服務與國際連結，勢必能發揮群聚效益，整合各界共享機場經濟學，吸引人才與產業匯聚，促進產業轉型，全面提升國家競爭力，桃園市議會會持續緊盯進度，也期許市府在照顧拆遷戶前提下，加快建設腳步，以帶動台灣經濟。

向中央喊話 爭取統籌分配款

邱奕勝也表達擔憂，直指桃園鐵路地下化、捷運綠線和棕線等攸關桃園發展的重大交通建設，迄目前仍呈牛步化，站區的都市計劃進度也緩不濟急，開發速度跟不上腳步，要求市府和內政部積極溝通，加速開發各站體經濟發展，更要在國門開放後，提前規劃搶先機，不要讓觀光客全跑到其他縣市去，桃園成了旅客過站不停的地方。

桃園市正處在脫胎換骨及永續發展的關鍵，這些都需要龐大的經費當支出，但桃園長期面臨中央統籌分配稅款分配不公的困境，桃園市議會多年來和市政府一起向中央喊話，希望能調整分配的機制，爭取合理公平的財政挹注，可惜中央未能正視解決，桃園的統籌分配款及一般性補助款在六都中墊底的事實始終沒有改變。

邱奕勝認為，統籌分配款及一般性補助款是當前桃園市要面對的重要課題，唯有中央公平對待桃園，才能根本解決桃園未來的財政問題，府會會攜手持續為桃園市民發聲，爭取合理、公平的財政挹注，讓桃園建設起飛。

議員添新血 反映民意勤監督

邱奕勝說，第三屆市議員在2022年12月25日正式就職，和上屆一樣維持63席，陣容堅強，除了有問政歷練豐富的議員，持續反映基層民意及為市政把關，也有年輕高學歷的新一代議員加入，可為市政帶來新的省思與思維，相信未來4年會更努力監督，不負市民所托。

領航員：邱奕勝（桃園市議會議長）第三屆桃園市議會維持63席次，未來4年全體議員有一致共識，全力支持地方重大建設，如桃園航空城、綠線捷運、鐵路地下化等，府會一心，桃園市議會及議員們身為市民及市政府的橋樑，也會反映民意、監督市政，目標繁榮桃園。(圖／桃園市議會)

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