春遊猴硐 穿越礦業繁華史

猴硐，是個充滿故事的地方，在多山多雨的瑞芳山城，昔日居民以礦業為主要生計，後因環境變遷，工作人力人口大量外移，地處偏遠的猴硐面臨了生活上無以為繼的景象。如今在礦業文化、鐵道旅行及貓村等特色主題的推展下，使郊區一日遊活動日漸興盛，再次點亮這煤礦小鎮。

猴硐礦工文史館、猴硐光復社區及修復3年最近正式開放的猴硐瑞三業整煤廠，遊客散步之餘，就像走進時光隧道中，體驗文物展互動及熱情老礦工的深度導覽，讓大家更了解以往採煤過程、在地故事，貼近煤礦業生活文史。

文史館推展文化傳承

新北市推動社區規劃師計畫自2001年度持續至今，強調由下而上的社區參與理念，已成為社區或地方基層與市府相關公部門共同關心空間規劃、社區環境改造等議題的重要互動平臺。而社區規劃師制度的建構與推動歷程持續以空間改造為主軸，鼓勵空間專業者及社區民眾共同參與，在相互學習、探討溝通下，就社區營造的觀念、生活環境的價值達成共識，進而凝聚社區意識、形塑社區的在地特色並提高居民對社區事務的參與意願，逐步累積促成社區自主的基石。

猴硐礦工文史館以瑞三本坑事務所及附近場域作為文史館的展覽空間，在地協會及熱心的耆老努力推廣礦業文化及活動宣傳，每個月到訪遊客超過2000人次。地方人士長期參與社區營造及推動文史導覽，永續經營的理念也得到公部門的支持，近年來透過社區規劃師計畫等公私協力，利用環境美化改善、綠化種植，逐步改善視覺亮點，並打造一個優質的礦業知識場域，讓文史館能夠持續推展猴硐地方文化傳承工作、永續經營，提供社區居民及到訪者能夠重新認識猴硐之美，並共同珍惜臺灣少數僅存的礦業資產及文化。

猴硐已成為不少雙北民眾郊區旅遊首選。(圖／新北市城鄉局)

光復社區活化空間

猴硐車站上方的光復社區（車頭頂社區）因為對外沒有連接道路，行人天橋是唯一對外的通道，近年來因貓村意象，平假日總是吸引眾多遊客前來遊玩，今年（2022年）社區延續去年的計畫，偕同在地居民改善居住環境，提供居民及遊客多樣的公共活動空間，並透過社區實作工作坊增設遊客休憩座椅，一磚一瓦都是在地居民的用心及努力。

社區規劃師計畫持續以在地居民日常生活的核心場域為主，保留自然空間、地方特色，引導居民自發性的進行空間改造，並持續鼓勵具服務熱忱的民眾一起關注社區議題，共同參與環境改造，由下而上營造宜居生活的社區空間，實踐地方創生、永續發展的理念。

猴硐在地居民協力活化社區空間，發現社區特色，在居民熱情的活力下，擁有豐富文化人文價值的猴硐，正等著您前去深入探尋。

公私協力讓猴硐變更美。(圖／新北市城鄉局)

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