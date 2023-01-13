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成為北台灣大腸直腸外科達文西手術觀摩中心

中醫大新竹附醫引進新一代ROSA導航機器人。(圖／中國醫藥大學新竹附醫)

同時引進達文西第4代Xi機器手臂，不到十個月的時間，突破百例手術，成為北台灣大腸直腸外科達文西手術觀摩中心，也是繼高醫、中榮之後，第3間成立的北台灣大腸直腸外科達文西手術觀摩中心，特別專注在複雜程度高的中低位直腸癌患者，將達文西手術的經驗傳承國內外醫師及醫療團隊，無私提供國內外達文西醫師與醫療團隊前來觀摩學習。

引進新一代ROSA導航機器人

中國醫藥大學新竹醫院引進新一代ROSA導航機器人，由骨科吳立偉醫師執行全人工膝關節置換手術，為北台灣首例使用ROSA機器手臂輔助膝關節置換案例。

吳立偉醫師表示，ROSA機器手臂透過電腦計算及機械手臂精準執行的人工關節在術後通常表現更佳，除了疼痛感較低及失血較少，最重要的是受益於平衡且穩定的關節內壓力，長期活動力更好，感受更貼近原生膝蓋。使用紅外線導航技術搭配如3D列印般的精準截骨在歐美國家已經行之有年，甚至逐漸成為骨科手術的標準配置。在機器人的輔助下，可以大幅度降低判斷和操作的失誤，以平均不到1公厘的誤差完成手術。