戲劇女王陳庭妮，暌違1年再次回到苗栗這片好山好水的土地，卸下演員的身分，和觀光大使貓裏喵一起暢遊苗栗，從溫泉美人湯、大湖草莓，到苗栗特色景點-舊山線鐵道自行車、全台最高鐵板燒料理餐廳、頭屋明德水庫，每一寸景色和沿路的風光明媚，讓庭妮首次到訪每個新的景點時，都忍不住停下腳步，將眼前的景象完整、永恆地烙進腦海，享受悠哉的慢活氣息。

苗栗金泉-溫泉美人湯

來訪苗栗山林，一定要體驗大地送給苗栗的最佳贈禮－溫泉，白霧飄渺的湯池，是放鬆身心靈最美的起點。苗栗除了眾所周知的泰安美人湯，還有大湖鄉、南庄鄉及苑裡鎮等多處溫泉寶藏，不僅泉質種類多元，還有湯屋、大眾池、露天風呂及泡腳池等多種選擇。循著溫暖冒煙的湯池，地熱從大地的裂縫中流瀉噴湧，夏天泡湯護膚養身、冬天泡湯祛寒健康，加上在地小農的好食材及四季景致，來苗栗泡湯是旅人放鬆放空的首選！

苗栗採果莓你不行

體驗完溫泉美人湯，還有遠近馳名的大湖草莓，冬季旅遊採果首選絕對是草莓！大湖草莓是台灣地區產量最多、種植面積最高、栽植技術也最成熟的產地。除了新鮮的草莓外，草莓果醬、草莓酒、草莓冰沙、草莓香腸、草莓貢丸及草莓蛋捲等周邊商品，更是獲得眾多旅的青睞。

坐上列車

探訪山城的祕密基地

戲劇女王陳庭妮帶大家前往坐落在泰安烏嘎彥的Su-mulin，品嘗全台灣最高海拔的私廚鐵板燒料理。圖／苗栗縣政府文化觀光局

享用完美食、泡湯之後，接著走訪坐落在山谷間小台地上的勝興車站，它擁有百餘年歷史，也是苗栗縣縣定古蹟。1998年因舊山線鐵路改線暫停營運，停駛後的鐵道與車站月台，少了人煙、少了生氣，近幾年觀光旅遊興起，結合一旁的客庄老街形成充滿古樸韻味的景點，更隨著2019 年舊山線鐵道自行車的開通，讓靜謐的小鎮再次熱鬧起來。

途中停留在隱身山林間的「龍騰斷橋南段祕境」，靜謐的空間恍如遺世，抹去城市間日理萬機的工作生活，繼續前行更有難得一見充滿神祕氛圍的連續隧道群，讓人沉浸山城間慢活的旅行中，是難以忘懷的悠閒時光。

離天空最近的私廚鐵板料理

接著，貓裏喵帶著庭妮沿著山林小徑一路蜿蜒，眼前高聳的竹林，引領他們抵達烏嘎彥。坐落在泰安高山上的烏嘎彥Su-mulin，擁有蔚然成林的山城美景，每一幕都讓人心曠神怡。

這是全台灣最高海拔的私廚鐵板燒料理，「沒有高端的食材，只有3種山林的味道－天然食材的『原味』、野生香料的『提味』、品嘗後的『回味』」，澎派、實在是苗栗美食的代名詞，主廚孝偉以當地農產、時蔬入菜，用最真誠的心，款待每位遠道而來的旅客。

明德湖中島散記

最後一定要體驗頭屋鄉的明德水庫景致優美，這裡是一處知名的觀光盛景，登上水庫中最大的島嶼「日新島」，彷彿就能與忙碌與繁瑣生活短暫隔絕，享受遺世獨立的柔靜氛圍 。細細品味湖面環抱的醉人風光。

島上的休憩步行繞一圈，因為四周湖水圍繞，有好幾處角落都可以近湖賞景，清澈的湖面泛映著閃閃陽光，伴隨著對岸青山綠樹與建築倒影，隨時可以發現一些打卡美拍場景，保證美照拍不停。

「日新島」是明德水庫湖面區域內最大的一個島，也是全台唯一的湖中島，每處都是美拍場景。圖／苗栗縣政府文化觀光局

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