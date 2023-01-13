全球歷經疫情衝擊，永續發展更加成為各界關注焦點。弘光科技大學落實聯合國永續發展目標(SDGs)，積極推動節能減碳，善盡大學社會責任，績優成效獲得國內外肯定，111年11月接連榮獲第四屆國家企業環保獎、2022年TCSA企業永續報告類金獎、英國標準協會(BSI)永續韌性傑出獎，是全國唯一連續獲得三個國內外永續發展大獎的科技大學！

落實大學社會責任

黃月桂校長表示，學校從86學年度引入品質管理策略，包含ISO標準、內部稽核制度等，結合企業界的品質管理與大學教育的經營本質，全面提升行政效率與品質，維持校務評鑑績優的成果，樹立永續經營口碑，受到社會各界的信任，在新冠肺炎疫情、少子化的雙重考驗下招生穩定，才能連續獲得三個國內外獎項。

生物醫學工程系112學年度將升級為醫療器材發展與應用系，並增開二年制副學士海外青年技術訓練班「醫療器材發展與應用科」。(圖／弘光科技大學提供)

「我們辦學全面回應聯合國永續發展目標(SDGs)。」黃校長強調，為了幫助師生瞭解國際各項重大議題、國際趨勢，發展能夠應變未來世界各項課題的素養及技能，課程規劃符合SDGs，連結世界永續資源，接軌國際及提升在國際上的能見度，與時俱進。

黃校長舉例說，編訂111至113學年度校務發展計畫書的校務發展五大策略，便將環境品質、資源利用、身心醫療照顧與維護、利害關係者溝通、資訊公開、政策透明等面向，納入特色計畫，在培育「健康民生」專業特色的人才時，同時建立永續經營的價值 ，並且跨出校園，聯結社區，共伴共好，落實大學的社會責任。

培育更多僑生專才

同時，弘光科大也配合僑務委員會新南向政策，以一國一校一基地，協助臺商技術升級與轉型，培育高科技人才，成立全國唯一的「僑務委員會越南高科技人才培訓基地」。111學年度開設二年制副學士海外青年技術訓練班「智慧科技應用科」，112學年度更規劃增開「環境與安全衛生工程科」、「醫療器材發展與應用科」、「老人福利與長期照顧事業科及食品科技科」，全方位培育更多僑生專業人才。