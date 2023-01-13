宜蘭縣在農林漁牧各有不同文化底蘊與特色，宜蘭縣政府積極結合觀光資源發展休閒農業，目前核准17個休閒農業區設立，數量居全國之冠；近年更朝向「聯合國永續發展目標」（Sustainable Develepment Goals，SDGs）邁進，亦著力在17項目標努力；尤其在農業的部分，縣府每2年辦理一次優質休閒農業評選，去年特別在評分三大面向中加入「永續發展（以SDGs的永續海洋與保育、陸域生態，以及責任消費與生產、氣候行動、優質教育）」。

21場家與組織 評選獲獎

縣長林姿妙表示，在農曆春節前，參與評選的場家或組織，經過產官學媒等專家，就場家現有的項目與評分三大面向嚴格評選，以「環境場域（包含衛生、安全、空間營造、資源回收）」、「綜合體驗（包含遊、育、購、食）」、「永續發展（以SDGs的永續海洋與保育、陸域生態，以及責任消費與生產、氣候行動、優質教育）」等，做為評分三大面向，計有21家優質休閒農業場家與組織脫穎而出。

榮獲白金獎殊榮有三富休閒農場、頭城休閒農場，獲得金質獎有香格里拉休閒農場、藏酒酒莊，獲得銀質獎有枕頭山休閒農業區服務中心、蓮成農特產品館（內城生態學校）、綠田農莊、官老爺休閒農場、冬山良食農創園區、青山茶園、花泉休閒農場、木渠多肉農場。

▲二湖鳳梨館體驗活動包含走入鳳梨田栽種與採收。(圖／宜蘭縣政府農業處、各休閒農場提供)

生態美食體驗 各有特色

銅質獎有阿蘭城手工醋班、波的農場、初咪體驗農場、天山休閒農場、廣興休閒農場、二湖鳳梨館、一佳村養生餐廳、地熱米休閒農場、麗野莊園農場。

獲獎場家各有其特色與魅力，如三富休閒農場是以綠建築結合自然生態，重視棲地營造並擁有豐富生態景觀，坐在咖啡廳看著窗外的林木是最悠閒的享受，帶著小朋友體驗百變青蛙彩繪撲滿、製作彩虹星砂瓶等，深受大小朋友的喜愛。

頭城休閒農場則不斷推陳出新，提供兼具美感與趣味的沉浸式體驗，品味最鮮甜的山珍海味，在不同的季節體驗不同感受的山海小旅行、農村廚藝教室與魅力手作。

休閒農業之美 歡迎品味

林姿妙表示，宜蘭縣休閒農業蓮勃發展，有競爭就有進步，開創休閒農業的新特色，獲獎場家能通過產官學媒等專家針對各面向嚴格評選，是非常不容易，值得大家前來體驗，更歡迎鄉親全台好朋友們在未來新的一年，品味宜蘭休閒農業之美，感受宜蘭的「水」。

▲官老爺休閒農場設計搭乘秧桶船或竹筏，回味早期水淹稻田的體驗。(圖／宜蘭縣政府農業處、各休閒農場提供)

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