龍門、成功、葉、南寮四個湖西鄉傳統聚落，聯手打造出「戀戀海味」版的美食小旅行，在秋冬季成為遊客的文化知性與美味記憶，尤其是社區在小旅行中推出的傳統或創生美味料理，每每令遊客脣齒留香回憶再三，成為關注度最高的社區美味商品。

這次湖西鄉推出的社區美味創生產品，在行銷預購採取限量製作，主要目的是讓社區學習地方創生的經濟模式，也促使民眾透過消費支持社區創生，打造社區產業鏈，意義非凡。

成功村黑糖麻油薑麵線

老一輩成功村漁民在冬季天寒地凍時出海，回家時，若親人準備一碗熱騰騰又暖胃祛寒的黑糖麻油薑麵線，是一件再幸福不過的事情，這是在古早年代最幸福不過的犒賞，為了讓遊客感受這份幸福滋味，成功村長蕭文瑞研發自製的黑糖麻油薑，加上澎湖麵線，打顆雞蛋，一碗熱熱的澎湖漁村口味麻油麵線，就是一切力量的泉源。

▲南寮村冬至菜繭，這道澎湖節慶料理在南寮社區阿嬤的手藝中，展現了澎湖傳統漁村強烈的風格。(圖／湖西鄉公所)

南寮村冬至菜繭

這道澎湖節慶料理在南寮社區阿嬤的手藝中，展現了澎湖傳統漁村強烈的風格，菜繭好吃的祕訣就在手作，還有在來米的使用，加上高麗菜、小管頭、小蝦米、紅蘿蔔、木耳、豆薯、蔥、蒜頭、瘦肉、香菇等配料。高麗菜、紅蘿蔔來自南寮阿嬤親自摘種，小蝦米、小管頭都是道地澎湖海味，這些古早味在古灶蒸出最美味的鄉愁。

葉村孜然風茹豆乾

葉豆乾製作的第一道工序，就以澎湖風茹草熬煮，淡雅香氣沁入豆乾，繁複的滷、洗、曬、滷等工法重複，之後再清洗、曝曬，使豆乾吃起來更加清爽順口，再用社區祕製的孜然與香料反覆熬煮，是產品好吃美味的不二法門。

龍門村無言米香

象徵著澎湖人傳統社區互助的人情味，這是社區內一位聾啞居民的手藝，社區透過協力共生，輔導其好手藝的米香推廣銷售，代表社區美味與人情味的雙料精神，也幫助弱勢社區居民創生。無言米香是聾啞朋友的手工製作米香，除了花生、米、糖水等外，特別的是使用了懷舊風味的柑橘皮，創造了復古的口感，使得米香吃起來不油膩，淡雅的柑橘酸甜味增添米香風味。

▲葉豆乾製作的第一道工序，就以澎湖風茹草熬煮，淡雅香氣沁入豆乾，繁複的滷、洗、曬、滷等工法重複，使豆乾吃起來更加清爽順口。(圖／湖西鄉公所)

（湖西鄉公所廣告）