想拍網美照，到圖書館也可以！透明貨櫃屋、「霍格華茲」學院風、浪漫星空玻璃星球、百年花磚古厝、復古懷舊明星化妝間、還有充滿異國風情的悅讀角，迎接農曆春節到來，新北市立圖書館特別開放特色分館提供民眾過年走春拍照，邀大家新春期間到圖書館與閱讀來場美好邂逅。

總館異國風一秒置身國外

休閒峇里島風、浪漫地中海風、靜謐的日式禪風、慵懶隨興的復古美式風、清新北歐風、鄉村南法風、典雅英倫風，充滿異國風情的閱讀空間，瀰漫著濃濃的度假氛圍，不用出國，也能彷若置身國外。外觀猶如堆疊書籍的新北市立圖書館總館，首創以角落空間美學打造7個充滿異國風情的「世界之窗悅讀角」，不僅是圖書館最吸睛的網紅打卡點，還可以享受慢活時尚。

◎新北市立圖書館總館：新北市板橋區貴興路139號

淡水輕軌隱藏版透明貨櫃屋

吸睛的玻璃貨櫃屋外形，打造出乾淨透明的空靈視覺，位於淡海輕軌紅樹林站入口處附近的淡海小書房，是新北市立圖書館與新北市大眾捷運公司合作設置的全臺首座貨櫃屋形式圖書館。結合書香的白色貨櫃屋，搭配三面玻璃的透光設計，讓陽光自然灑落，營造自然明亮的舒適感，還有象徵藍色水岸的座椅，不但可以輕鬆享受美好的閱讀時光，還能拍出風格獨特的文青網美照。

◎淡海小書房：新北市淡水區中正東路二段68號

林口超浪漫星空圖書館

到圖書館除了看書，還可以看星空！隱身在林口東勢市場2樓的林口東勢閱覽室，以宇宙星空為設計概念，除了將天花板打造成星光滿布的閃爍銀河，還有充滿太空科技感的玻璃星球閱讀區，看書看累了，仰頭就能欣賞滿天星斗，浪漫指數百分百！

◎林口東勢閱覽室：新北市林口區麗園一街35號2樓

▲林口東勢閱覽室玻璃星球閱讀區。(圖／新北市立圖書館提供)

復古黑膠譜出三重南區分館

唱片音軌打造的「黑膠」體驗區，刻劃著年代烙印的聲線流洩而出，金屬鐵件與木質混搭的圓形展示區，復古又時尚，還有獨立座位區可以免費聽黑膠音樂。三重南區分館「黑膠」體驗區，除了保存在地精神，讓民眾可以原汁原味感受50、60年代的絕妙好聲音，特別設置的明星化妝間，也讓喜歡拍照打卡的讀者，悠閒地閱讀、享受黑膠唱片的音樂後，可以留下美麗的紀念。

◎三重南區分館：新北市三重區重安街70號3樓

圖書館裡的閱讀畫室

隨性自在的畫室氛圍，新店分館的藝術風閱讀小間，結合書籍與畫室空間，提供放鬆的閱覽環境；藍綠色妝點的畫框單人座，打造饒富個性趣味的美感視覺；新店溪意象的流線型天花板，蜿蜒貫穿全館，寬敞開闊的閱讀區則運用大量圓弧曲線，繪製出流線美感，也為圖書館注入充滿活力的現代感。新店分館用讓藝術走進生活日常，看書之餘，也能享受藝術體驗的愉悅，讓身心靈都一同放鬆。

◎新店分館：新北市新店區北新路三段105巷2號3樓

來江子翠霍格華茲溫書吧

「霍格華茲」學院風閱覽室，散發濃郁的文藝氣息，讓圖書館增添了時尚而獨特的空間魅力。板橋江子翠分館，堪稱板橋地區顏值最高的圖書館，復古優雅的紅磚外牆，圓型拱窗，混搭工業風，讓自修閱覽空間散發著獨一無二的品味，不但滿足熱愛閱讀的愛書人，更成為最有書卷味的打卡熱點！

◎江子翠分館：新北市板橋區莊敬路62號