台灣少子化、高齡化的趨勢難以逆轉，依據國家發展委員會人口推估報告，預估2025年台灣就會進入超高齡社會，每5人當中有1位是65歲以上高齡者，至2034年以後，全國將有一半以上為超過50歲的中高齡人口。

舉辦研習專人輔導

桃市府為了鼓勵中高齡及已退休族群重回勞動力市場，於110年在桃園及中壢就業中心新增設立「銀髮延就院」，由專人提供中高齡及高齡求職者客製化就業服務，111年也在桃園區中路一號社會住宅設置桃園第1處銀髮人才服務據點「銀領就業BAR」，提供桃園市55歲以上銀髮族求職服務，友善銀髮就業機會，並推廣青銀世代交流及合作。

透過銀髮延就院、銀領就業BAR打造中高齡者專屬就業專區，更定期舉辦就業促進研習課程、團體課程、名人講座、職場參訪等活動。為了廣宣市府中高齡就業方案等各項服務，就業職訓服務處更製作了「銀一局好棋」宣傳影片，讓民眾了解如何透過銀髮人才服務據點「銀領就業BAR」的各項服務重返職場，找到屬於自己的棋路，讓人生皆能「銀一局好棋」。

▲勞動論壇暨雇主座談會。(圖／桃園市政府就業職訓服務處)

提供津貼鼓勵就業

桃市府為協助中高齡求職者排除就業障礙，特地規畫一系列就業促進津貼，如「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，凡設籍本市且年滿50歲已退休或未就業者，經媒合後穩定就業滿3個月，每人可領取1萬元就業獎勵金；以及「繼續僱用高齡者補助計畫」，補助僱用屆齡65歲勞工之雇主，第1至6個月每人每月補助1萬3000元，7至18個月每人每月補助1萬5000元。

此外亦提供僱用獎助津貼，提供雇主獎助，協助中高齡求職者穩定就業；以及「推動職務再設計服務計畫」藉由補助雇主就業輔具，排除中高齡及高齡者工作障礙，每名勞工補助最高10萬元。還有「職場學習再適應計畫」，給予重新投入職場之中高齡者基本工資及用人單位行政管理及輔導費補助。

媒合率超過8成

根據桃園市勞動數據顯示，中高齡及高齡者平均每年求職人數約2萬人，媒合人數約1萬6千人，媒合率超過8成；桃園市近3年勞動力人數成長約5萬人，其中以中高齡勞動力族群增加3.6萬人最多，整體勞參率約60.9％，且在111年上半年，桃園市45至64歲失業率降至1.9％，為全國中高齡失業率最低的縣市，顯示市府在促進及提升中高齡及高齡者的就業促進方面努力顯有成效。

▲職務再設計提供輔具。(圖／桃園市政府就業職訓服務處)

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