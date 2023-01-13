詐騙手法推陳出新，但詐騙本質卻是一成不變。關於詐騙手法的改變，內政部警政署刑事警察局曾以數據分析關於全國歷年詐欺犯罪案類演變，民國93到95年的詐騙手法有「金光黨」、「刮刮樂」及「假綁架」，96到99年的詐騙手法有「色情援交」、「假求職」及「解除ATM分期付款」，100到104年詐騙手法有「MSN詐騙」、「手機簡訊詐騙」及「假電郵詐騙」。

105到110年詐騙手法有「假網拍」、「投資詐欺」、「解除ATM分期付款」、「色情援交／假交友」、「猜猜我是誰」及「假冒檢警」等，近期還有利用疫情的防疫補助詐騙，利用選舉期間盜取縣市首長及民意代表頭貼，成立假帳號LINE群組募款詐騙。

▲Q版科科反詐騙宣導立牌。(圖／新竹縣政府警察局提供)

拍攝反詐騙宣導片

新竹縣政府警察局自111年6月以來開始推動「識詐」教育層面的宣導，透過結合縣政府各局處、民間團體、社會組織等，協力執行實體與網路上的防詐宣導，邀請縣長楊文科、教育局長楊郡慈、局長楊哲昌及攻城獅職籃當家球星曾柏喻、姜廣謙，跨局處及民間企業合作拍攝反詐騙宣導影片。

有效認識詐騙手法

新竹縣為客家大縣，特別以客語錄製由縣長楊文科-Q版科科為主角之「文科客家諺語教室」反詐騙宣導影片，另警察局、文化局及交通旅遊處合作製作反詐騙宣導品等，希望透過各項之宣導，讓民眾認識詐騙手法，有效達到減少被害人的目標。

最後，新竹縣政府警察局提醒民眾，遇到任何疑似詐騙的情況，不要驚慌，冷靜下來，打165反詐騙諮詢專線或上165的官網查證，因為反詐防騙最好的解方就是「查證」，「主動查證」就不會被騙。

▲文科客家諺語教室反詐騙宣導。(圖／新竹縣政府警察局提供)

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