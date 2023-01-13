靜宜大學是天主教大學，坐落大肚山麓，校園宛如世外桃源，成為電影及偶像劇熱門拍攝場景，並吸引日韓遊客慕名紛至沓來。2019年落成的「主顧聖母堂」以「擁抱世界、萬眾合一」為設計主軸，結合魚、竹子與竹筍等意象；從高處俯瞰校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」；成為台中新地標、文化新亮點！

綠樹楓香成蔭 詩情畫意

一跨入靜宜大學校門，宛如走入綠色長廊！矗立在進出校園兩側大道上粗壯的榕樹「勾肩搭背」，串聯成綠色隧道；校門口種滿台灣原生樹種楓香，冬日陽光下紅綠交織，漫步林間，別富一番詩情畫意。

靜宜大學祕書處媒體聯絡人楊富玲說，舉凡劇中出現的場景都成為紅不讓的必遊景點，綠樹成蔭的校園中，皆融入天主教關懷社會的特色，校內洋溢著獨特的人文氣息。

▲靜宜「主顧聖母堂」象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神；從高處俯瞰，校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」。

教堂五餅二魚 聖經啟示

靜宜大學是美國「主顧修女會」所創辦，「主顧聖母堂」由四個弧形牆版結構體組成，象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神，以屋頂上方玻璃十字架連結，建築極具挑戰。當陽光透過十字玻璃進入教堂，不同角度光影變化，代表世界不停運轉；在十字光下，感受天主溫柔的愛，也能傳達給家人、朋友和社會，以及獻給溫柔對待我們的人。

「主顧聖母堂」俯瞰有如「魚」的意象，聖經記載耶穌「五餅二魚」奇蹟；從高處俯瞰，靜宜校門到主顧聖母堂是一條筆直的路徑，象徵直通教堂的正直之路、永生幸福之路；希望讓更多人在教堂體驗天主的愛，感受靈性的美，與上主有接觸及心靈的交流。