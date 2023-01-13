3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐在中南部有20多家分店，鴨血臭豆腐超飽滿，咬下會噴汁，創辦人洪丞現說，無中藥、無牛油、無味素的獨門祖傳秘方的麻辣湯頭，採多種海鮮蔬菜熬製做基底，搭配臭豆腐、鴨血、大腸頭等食材，滿滿「黃金比例」的配料，在高物價高通膨時代、百元有找，成功吸引民眾前來朝聖嚐鮮。

湯辣卻不燥 滿滿配料餵飽大人小孩

「湯頭辣不燥！」創辦人洪丞現指出，市面上麻辣鴨血臭豆腐有人用中藥湯底，但因個人體質、季節變化，擔心吃了會燥熱，所以為了讓消費者品嚐麻辣甘醇不燥的好口味，使用天然食材熬出鮮甜味，3鼎紅麻辣湯頭強調一年四季、大人小孩都可以吃。

除了麻辣鴨血、臭豆腐外，還有蔬菜、金針菇、豬肉片油條、魚蛋等可加入不同食材料理，湯頭有小辣、中辣、大辣和地獄辣度，辣味層次豐富有餘韻，滿足老饕的味蕾，再摻入酸菜和蔥花配料提升香氣，若加上1包滷味專用麵或泡麵絕對可吃到撐。

▲3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐吸滿了麻辣紅油湯汁超好吃，創意加入奶油球於湯內，增添不同食用風味。（洪丞現提供）

水質經過濾 創意吃法成外送新寵

洪丞現說，「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」菜單主打麻辣美女嫩鴨血、麻辣噴汁臭豆腐，及豬大腸等，每天熬出2大鍋麻辣紅油湯頭，使用的水質都經過專業淨水器微過濾，鴨血臭豆腐吸滿了湯汁後超好吃，為抓住客人的胃，創意吃法，無論加奶球、加皮蛋、加肉片及大腸，一試成主顧。

「3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐」環境以小店面外帶為主，疫情期間外送平台成為消費新選擇。有些店家則擺設小型桌椅，整間店紅白配色非常吸睛，形象店則精心規畫，日系風格廣受消費者喜愛，台中市東區力行路創始總店，近一中商圈，自下午3:00營業到凌晨12:00，從下午茶吃到宵夜。