阿里山三大遊憩系統串連雲林草嶺、嘉義市觀光圈創造豐富旅遊體驗

阿里山三大遊憩系統以阿里山公路沿線、西北廊道和鄒族文化部落為主，由平地到高山，無論在親子共遊的草原、綠意盎然的茶園、幽秘寂靜的竹林及生態豐富的原林等，都值得旅人放慢腳步細細品味，阿里山管理處為此構思了「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」6大主題遊程，推薦遊客到阿里山，不只是看風景，更要玩在地、買在地，感受阿里山的溫度和四季之美。

阿里山管理處處長洪維新表示，藉由境內不同高度的地理生態人文，讓旅人有不同的心情溫度，特別以「溫度季」概念，形塑阿里山風景區四季之美，邀請大家感受山的變化萬千，無論賞花、看日出、夕陽、晚霞、觀雲海、森林浴、賞楓、賞鳥、賞螢、登山、觀星等，都是一個絕佳的休閒好去處。

至於行銷推廣所及的雲林縣古坑鄉草嶺地區及周邊村落，更是動植物生態、地質景觀及自然資源豐富的地方，如蓬萊瀑布、水濂洞、峭壁雄風、奇妙洞、青蛙石、同心瀑布、清溪樂園、連珠池等，不經人工修飾卻令人嘆為觀止，加上從冬末到春季都有不同花期的植物及樹種可以欣賞，從草嶺分布到阿里山區域，一次遊玩看遍四季百花姿態，令人大飽眼福。

而嘉義市是通往阿里山的門戶，「麻雀雖小，五臟俱全」的嘉義市也有許多特色景點，像是網美文青必追的嘉義市立美術館、讓人滿腔熱血的KANO園區、買不完、吃不停的文化路夜市，或是獄政博物館、百年嘉義公園、檜意森活村，甚至是家庭旅遊最愛的免費親子公園等。阿里山管理處特別結合嘉義市在地店家打造最「嘉」伴手禮來鏈結產業與觀光，「家鄉◆嘉箱」融合優質商品與在地文化，讓大家認識在地嘉義人所自豪的嘉義市商品，每次遊嘉都收穫滿行囊。

山腳下部落旅遊第一站逐鹿文創園區定目劇有看頭

「鄒族逐鹿文創園區」讓遊客在阿里山山腳入口處就能體驗鄒族文化氛圍，園區內的「逐鹿表演藝術團」不僅分享鄒族文化，更是淬鍊文化精神，融合美學與創意體驗，串連部落及周邊產業力量，讓地方創生轉型在地觀光產業。

阿里山管理處針對「逐鹿表演藝術團」規畫一系列文化藝術展演培訓課程，藉此打造專屬鄒族文創園區展演藝術的演藝水準，今年「悟．解碼鄒傳說復仇的山豬」定目劇發表，就是透過原創性劇作的發表，讓更多人了解鄒族的歷史與故事。

鄒族文化是瑰寶部落小旅行獲迴響

阿里山管理處近年來協助阿里山區9大部落推廣部落小旅行獲得廣大迴響，如：鹿境隨俗一路玩到底、達娜伊谷忘憂小旅行、新美niahosa獵人傳奇、茶山hufu慢旅行、樂野lalauya啡常快樂、達邦kuba鄒式小旅行、特富野大社文化巡禮、里佳藍色部落賞金獵人及塔山下的山豬部落等9條經典行程。

阿里山管理處長洪維新表示，阿里山鄒族傳統生活與豐富生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，除部落小旅行外，阿管處與9大部落一同推出的「阿里山部落鄒年慶」，是在尊重部落前提下，與部落一起推動深具在地特色的主題活動，包括「山美寶島魚節」、「來吉感恩祭」、「茶山hufu涼亭節」及「逐鹿分享節」等，歡迎全台好朋友們一起來部落做客，體驗山中傳奇「阿里山部落鄒年慶」的獨特魅力。

▲圓潭生態園區是大阿里山區極佳的賞螢祕境。(圖／阿里山國家風景區管理處提供)

西北廊道遊憩巡禮從文峰遊客中心出發

文峰遊客中心，位於竹崎鄉166縣道與嘉119線交會處，為阿里山管理處轄內西北廊道遊憩動線的起點，也是觀音瀑布園區的入口，旅遊資訊的第一站。優化後的文峰遊客中心透過互動體驗與主題展示讓民眾更加認識阿里山在地文化、生態與產業。

文峰遊客中心整合了竹崎鄉文峰、仁壽、金獅及梅山鄉太平、太興、龍眼、碧湖、瑞里、瑞峰、太和及阿里山鄉豐山、來吉等三鄉12村詳細旅遊資訊，遊客到此就能一次掌握阿里山旅遊和活動資訊。

山中歲月奮起湖即時影像掌握阿里山7大景點美景

奮起湖車站是阿里山林業鐵路中最大的中繼車站，車站超過百年的歷史，更成為阿里山必遊觀光景點之一。山城小村有獨特人文、歷史與自然風光，依山勢而建的宅落形成老街聚落，小商家擠在彎曲、忽高忽低的巷弄兩側，頗有舊時風情，當地的便當更是招攬遊客最大亮點，阿里山管理處舉辦「奮起湖便當節」，8家便當職人料理及田媽媽特製節氣「九宮格便當」均造成搶購風潮，再次讓山城的懷舊時光再度深入遊客印象裡。

為讓民眾不用上山就能看到林業鐵路火車即時影像，阿里山管理處在奮起湖建置了台灣西部第一支4K超高畫質林業鐵路火車即時影像，於YouTube全天候24小時直播美景，並可觀看奮起湖當下的天氣、車流及人潮，作為遊客行程安排的參考。事實上，阿里山管理處已建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處觀光即時影像，讓民眾即時掌握阿里山7大景點美景。

大阿里山區四季螢光點點茶席品質茶村生活

大阿里山地區擁有得天獨厚的自然生態環境，從春末到冬初有多達42種的螢火蟲可以欣賞，佔全台3分之2，分布從低海拔到中高海拔，堪稱是全台觀賞螢火蟲最佳的地點，而大阿里山也精選多處最佳賞螢地，分別為太興飛瀑步道、瑞峰南天巨屏、瑞里野薑花步道、仁壽水社寮車站、圓潭生態園區、光華賞螢步道、樂野迷糊步道、里佳賞楓步道、風流洞步道、茶山屯阿巴娜步道，以及古坑鄉草嶺的同心休息站。

近年阿里山管理處不斷投入社區產業的輔導、營造茶席風格的各種可能，包括配合春、夏、秋、冬等節氣舉辦結合茶與咖啡的茶席、茶宴，邁向年輕多元的市場，創造一社區一特色，並以旅．食．茶文化之旅啟動觀光產業行銷，讓遊客不再是過客，而願意多佇留些時間，細細品味茶村生活的靜謐質樸。

▲領航員：洪維新處長（阿里山國家風景區管理處）。阿里山國家風景區從海拔280公尺的觸口，到海拔2663公尺的大塔山，境內不同高度造就豐富的地理生態人文，近年阿里山管理處的行銷推廣範圍更擴大到嘉義市、雲林縣草嶺一帶，讓各界看到阿里山管理處的無限量能，尤其各區域觀光景點風情各異，加以串連就成了獨特旅遊模式，不管是農曆春節或四季假期出遊，絕對會有難忘體驗和滿滿回憶，歡迎來嘉義盡情遊賞。(圖／阿里山國家風景區管理處提供)

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