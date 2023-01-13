牛埔庄生活文化館原本為福安菸葉輔導站，菸葉產業式微後，場地閒置多年，為促成老舊建築活化再利用，高雄市政府客家事務委員會與國有財產署南區分署合作，將其整建、打造為在地客家藝文、音樂及產業交流中心。

外牆彩繪 遙想那些年繳菸場

目前牛埔庄生活文化館由帕蒂斯夢想烘焙屋經營，變身為藝饗家空間，經花燈藝術家黃敏芳老師精心設計改造後，呈現不同以往的氛圍。外牆牆面彩繪菸草花及菸葉，紀念這座原本是「繳菸場」的建築物；一進大門會看到一棵紅色「姻緣樹」，樹上掛了許多大小不一的紅色藤球，為整個園區增添不少喜氣，多彩變化的燈光也照亮了夜晚的帕蒂斯，希望大家在這裡結好緣，也祝福未婚男女許願打卡會有好姻緣。

▲春節期間除到美濃欣賞花海，DIY活動也非常適合閤家同樂。(圖／高雄市政府客家事務委員會提供)

藝饗家 濃濃文青森林風

室內空間走文青森林風，造型燈光及人造花藝的空中造景，讓整個氛圍浪漫溫馨，另也將藍染、客家花布結合傘骨及花藝設計融入，搭配柔和的燈光，讓民眾除了味覺的飽足，另有一番視覺的享受。餐廳用餐環境輕鬆自在，有大大的落地窗，能看到美濃美麗的山景與田園景色，釋放平日工作繁忙的壓力，撫慰疲憊身心。

除一般用餐空間外，還特別設置藝文教室，增添吊燈照明，挑高的透明牆面搭配染布帷幔設計的天花板，非常有客家風情與浪漫的氛圍，適合舉辦藝文活動，如讀書會、研討會、社團/社區協會聯誼會。

新春活動 市集特展還有DIY

在春節期間，來美濃欣賞花海，帕蒂斯藝饗家也推出新春活動，有客家迎春市集、客家美食特展，還有DIY活動-客家搗粢粑、客家小提燈、紙傘彩繪、小藍衫吊飾等，適合闔家同樂。活動時間為1/22（日）至1/29(日)，歡迎大家一起來體驗越來越美的牛埔庄生活文化館-帕蒂斯藝饗家。

▲領航員：楊瑞霞（客家事務委員會主委）。牛埔庄生活文化館風華再現前幾年修繕完成的福安菸葉輔導站~牛埔庄生活文化館，由帕蒂斯夢想烘焙屋標租經營，為了吸引更多人，經營團隊邀請了花燈藝術家黃敏芳老師加入，除了提供在地特色餐點外，還融合地景燈光藝術、客家文創DIY、音樂及市集等，蛻變成為集藝術、音樂及產業的多元化館舍，歡迎您帶家人來福安牛埔庄生活文化館，體驗充滿人文氣息的藝術饗宴。(圖／高雄市政府客家事務委員會提供)

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