核心理念

失能個案照顧及醫療誰看顧？花蓮南北137.5公里長，失能個案散居中南區之縱谷線及海線，皆需舟車勞頓至資源集中北區就醫，在宅獲得照顧及醫療服務，是失能者切身的期待。

偏鄉醫院資源少，肩負全齡民眾健康。而基層診所散佈於各鄉鎮，最適合擔任民眾疾病預防及管理的守門員。為此，我們積極克服地理上限制，建立家庭醫師走進案家及合作醫院轉診機制，進行跨域資源整合及運用科技推動長照對接醫療服務模式，花蓮分級醫療從長照開始，以促進失能者在地安心老化為努力目標。

長照對接醫療四大策略：

一、建立分級醫療模式奠定合作夥伴關係

二、整備長照與醫療對接服務模組

三、啟動智慧長照鏈結醫療體系

四、延伸預立醫療照護尊嚴善終

▲家庭醫師給予個案藥物指導。(圖／花蓮縣衛生局提供)

推動成效：

一、全國第一：居家醫師服務涵蓋率：111年8月累計超過11,000個案受惠，111年6月花蓮縣服務涵蓋率117%/全國48.2%。

二、全國第一：預立醫療照護諮商訓練課程完成率：98.3%，111年8月預立醫療照護諮商完成宣導人數：個案3,715人，家屬2,760人。

三、全台唯一：以診所為派案單位，不開放醫院，58家診所，80位醫師，171位護理師線上服務。

四、成立社區醫療群：

（一）診所家數成長倍率：資源不足區成長1.2-5倍，艱困區成長5-7倍。

（二）服務涵蓋率：不足區上升3%-41%，艱困區上升14.9%-37.8%。

五、轉介APP長照服務送到家：

875位診所病患成功由醫師轉介至長照中心評估失能等級接受長照服務。

(花蓮縣衛生局廣告)