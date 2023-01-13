「科學168教育博覽會」是嘉義市每年的暑期盛事，至2022年已邁入第18屆，強調生活處處有科學，激發孩子們探索科學的興趣，是嘉義市亮眼的科學教育品牌。

系列活動 融入生活

科學168教育博覽會系列活動，除了各校的科學營隊外，還有大師講座、創客教室、主題特展、科普教室、科學闖關攤位及科學競賽，更有廣受好評的科教體驗車、慈濟行動環保教育車、定向越野與樹攀活動，兼顧動態與靜態，將科學知識融入日常生活中，帶孩子們「做中學、玩中學」，玩得有趣、學得方法，讓親子從遊戲中體悟科學的樂趣。

科學168教育博覽會年年創新及突破，2019年科學168主題為「嘉有美食創客趣」，結合食安、食農、食令、食療與食作等5個「食」的內涵，並增加「實境解謎」、「桌遊嘉年華」及「童軍探索體驗」關卡等精彩內容，活動全程參與人數突破5萬人次。

科學168裝置藝術，「飛向宇宙．科學看我」。(圖／嘉義市政府教育處提供)

2020年的主題是「嘉香最科學」，以「氣味」為媒介，去發現日常之香及探索周遭生活軌跡的科學知識，首度加入夜間定向越野及200架無人機展演，還有大愛感恩科技的行動環保教育車第1次亮相，創造10萬人次的民眾參與。

2021年因應疫情，嘉義市國中小依各校的特色課程設計了「科學寶盒」，共有83款科學實驗，也特別推出「蛤！科以不科以」Podcast節目，解析科學寶盒的內容與原理，也讓親子分享完成科學寶盒的心路歷程，讓全國聽眾從中學習許多生活科學知識。

嘉點趣味 觀光中學科學

2022年的科學168以「愛科學．嘉點趣味」為主題，大膽創新，結合「觀光」與「科學教育」，特別製作2個大型裝置藝術，《飛向宇宙 科學看我》太空人降落在中央噴水池，《巨型愛因斯坦》則在港坪體育館現場坐鎮，主視覺的設計將具嘉義在地意義的符號刻劃在其中，活動期間更結合在地商家結合，特別製作專屬的優惠，象徵科學教育與文化觀光推廣有著密不可分的關聯。

從5月科學月、6月大師講座、7月嘉義市國中小暑假科學營隊，以及為期5天活動期間辦理主題特展、科學闖關、科學競賽、科學體驗車、科普教室、創客教室、創客展演、童軍樹攀及定向越野等活動，活動現場有假日文創市集與街頭藝人表演，每天均破萬人次參加。

2023年的科學168教育博覽會更精彩可期！今年暑假，嘉義市要讓全台學子及民眾再次感受科學教育的魅力，用「玩」的方式探索體驗科學樂趣，體現雲嘉南地區獨一無二、無與倫比的兒童科學樂園！

領航員：黃敏惠（嘉義市市長）「科學168」為何要叫科學168呢？「168」有「一路發」的意思，科學168的「8」蘊含無限可能之意，在嘉義市，168代表科普、代表科學，更象徵孩子的無限創意，就是「一路探索！無限可能！」 (圖／嘉義市政府教育處提供)

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