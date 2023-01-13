2023月津港燈節

策展主題︰城裡的月光

展覽日期︰2023年1月14日～2月12日

地點︰鹽水月津港親水公園

2023年月津港燈節以「城裡的月光」為主題，集結關於月亮的故事，主燈區以3種月相呈現3大區塊：「浪漫的蝕月」、 「超現實的藍月」及「希望能量的新月」，透過藝術裝置，引發觀眾對於熟悉故事共鳴與想像。

每年都帶來亮點之作的「禹禹藝術工作室」，今年也不例外，挑戰陸地最大尺幅25公尺的竹編作品《無盡光在》；國立台南藝術大學建築藝術研究所B群《夜市蜃樓》，主結構是一個8米乘8米、高10米結構物，周圍搭配3座護衛島，打造浮現在水上、月光下狂歡的城市。

法國團隊The Groupe LAPS帶來聲光展演作品《Giant Spider》，以60多隻LED燈管條的小蜘蛛組成的巨型燈光蜘蛛雕塑，觀眾可透過燈光循環、明滅等變化，觀賞蜘蛛王國的移動、相遇、追逐等各種日常及場景。

新創燈區的404 N.F布置尺幅約77米的《乾燥的山和水》為一大亮點；徵件燈區30件作品入選，22件水域作品及8艘船屋作品，為月津港燈節開創具多元實驗性的交流舞台，先行開展的漫月美行動巷弄燈區等，共75組作品，加上首度規畫傳統藝術戶外演出「水月劇場」11組傳統戲曲匯演，將呈現有別以往的觀展體驗。

林建志創作的《萬兔水號》。(圖／臺南市文化局)

2022漫月美行動

策展主題︰我們

展覽日期︰2022年12月17日至2023年2月12日

地點︰鹽水街區巷弄

「月之美術館」計畫推出年度企畫「漫月美行動」，以「我們」為策展主題，期待來到鹽水的人們一起融入在地成為我們，共創美好生活體驗。12組藝術家團隊帶來9件新設藝術作品及10件常設作品，分布6條街區巷弄及老屋空間，展現藝術實驗與在地共創的成果。

位於王爺廟巷的《點亮 ?我們》延續去年燈籠彩繪，透過一系列工作坊帶領居民共同參與彩繪450顆燈籠，已形成地方的符號；永成戲院前《永成放映中 : 戲兔之夢》，可愛吸睛；日本藝術家阿部乳坊旅人系列是與泰戈爾詩集-飛鳥集的詩連結所製作，目前已在台東、台南、新竹、淡水等地進行5件創作，這次在鹽水是第6件作品《永恆的時間旅者／河川之流瀉 時光之流逝》，特別融入鹽水在地老虎香包意象。

值得一提的是，本屆漫月美首度結合14個據點和地方商家，透過16個賓果闖關方式，串聯地方店家與賦予典藏作品生命力，讓遊客成為漫月美行動的參與者，感受不同的觀展與在地體驗。

2022龍崎光節：空山祭

策展主題︰隨風去留

展覽日期︰2022年12月24日至2023年2月12日

地點︰龍崎虎形山公園

龍崎光節「空山祭：隨風去留」探討人與土地間無形的聯繫，講述關於「離開/離不開」的故事，策展團隊在設計上融合虎形山大冠鷲、阿勃勒二形象為概念，以風為主題，再次帶著以在地議題為靈感的作品回歸，將龍崎夜晚山林妝點成迷離夢幻的祕境，試圖探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。

活動邀請11組藝術家，除台灣在地團隊，還包括法國、馬來西亞國際藝術家，搭建15件創作，包含3件融合舞台裝置藝術、2件社區居民及在地國中小集體創作，同時，作品量體擴大且更強化互動性，深化民眾沉浸式體驗。

本屆展覽活動場域擴大，拓展全新路線，讓民眾循著光影一窺虎形山公園未被發掘的面貌！活動期間不定期舉辦藝術創作工作坊、在地生態文史導覽，也透過在地耆老導覽解說，更深度認識當地生態及文史。

另外，今年也與南瀛天文館合作空山觀星活動，活動期間於展區內外，由天文館人員帶領民眾領略龍崎的星光夜色之美；展區周邊的崎聚市集、竹炭故事館，更是挖掘在地農特產與傳統美食的好去處，逛展之餘，不妨停下腳步品嘗龍崎美食、感受在地竹產業的溫度。

漫月美行動常設作品《月之流域》。(圖／臺南市文化局)

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