紅利桃子金滿堂 兔來運轉喜迎春

農曆新年是闔家歡樂的美好時光，隨著國門開啟逐步解封，桃園市政府加發獎勵與民眾同歡，2023年農曆過年期間，來桃園市政府「市民卡紅利桃子」平台試手氣、抽紅包，讓您好運一整年！

為擴大疫後振興、深化市民數位生活，桃園市政府推動市民卡「紅利桃子」點數平台，2022年7月15日上路以來已破320萬人次使用，超過1357家特約店家響應。因應民眾與店家期望，今年桃市府持續透過點數發放進行市政活動推廣，讓民眾有感，更達到商家振興之經濟循環目標，共同打造桃園數位生活。

全台民眾都能加入

桃園市民卡「紅利桃子」平台是全台第一且唯一的「點+金+章+券」應用的市政推廣平台，運用全新PWA網頁技術，紅利桃子平台不用下載APP，只要透過網址進入就可擁有多元功能，且不限桃園市民，全台民眾都可以加入；民眾透過參與活動取得點數（1點=1元）後，可持點數到桃園在地特約商家折抵消費，達到市政活動推廣、民眾有感、商家振興之經濟循環目標。

引領數位新經濟

為使民眾花點更便利，桃市府更推出「紅利桃子票券商城」服務，讓點數可以透過線上方式，輕鬆兌換為電子票券，減少地區與時間的限制，並將規劃與智慧餐飲零售平台進行功能串接，讓點數也能成為民眾點餐後的支付方式之一，讓紅利桃子使用範圍整合線上線下全面擴大。

市民卡「紅利桃子」點數平台有超過1357家特約店家響應。(圖／桃園市政府資訊科技局)

過年期間，也不忘關心市政大小事，隨時點閱紅利桃子平台，鼓勵市民朋友參與市政。此外，為促進民眾的市政參與，特別新增紅利桃子線上投票及民意調查功能，讓民眾可以針對市政議題發表意見或進行活動滿意度評分，協助政府調整方案、進行決策，打造全民共識的開放政府。同時，紅利桃子平台也增加「公益捐贈發票」功能，民眾可透過紅利桃子捐贈電子發票給在地弱勢團體，拿點之餘還能做公益。

過年加碼送紅包

過年期間試手氣、抽好運，別忘了點開「紅利桃子」，試試全台首創發送點數的數位紅包活動，市府要加碼發出好運無限大紅包，取代傳統的發紅包、發福袋及掃街拜年活動，兼顧防疫的前提下，共享過年的喜氣。

即日起上網搜尋且加入「紅利桃子」註冊成功即獲得抽獎資格，將於指定日期抽出獎勵點數，除此之外，推薦好友加入還可以獲得推薦獎勵，邀請大家一起來試試手氣！

過年期間試手氣、抽好運，別忘了點開「紅利桃子」，試試全台首創發送點數的數位紅包活動。(圖／桃園市政府資訊科技局)

◎桃園市民卡紅利桃子官方網站：https://point.tycg.gov.tw/（桃園市政府資訊科技局廣告）