「紅毛港」從荷蘭時代開始陸續有人定居於此，憑藉地理位置優越而繁榮發展。1967年政府擴建高雄第二港口後，為建造高雄港貨櫃洲際中心，紅毛港人奉獻了世代居住的家園，並於2007年完成遷村，「紅毛港文化園區」也應運而生，留下了紅毛港居民過往的生活軌跡以及珍貴的文化資產。

重塑歷史場景 如穿越時空

紅毛港文化園區畫分為室內及戶外展示區，室內展示館透過策展巧思及新穎的體感設備，將紅毛港豐厚的歷史文化及人文底蘊，藉由多個展示空間及互動設施呈現，讓遊客在互動遊戲過程中瞭解紅毛港居民舊時的生活點滴及文化信仰。戶外展示區特別保存了紅毛港遷村前建物舊構件，並結合仿古建築手法，重現紅毛港舊聚落的原始樣貌及意象，讓遊客如穿越時空，置身於紅毛港舊聚落的虛擬實境。

行走白色天空步道 賞港灣美景

紅毛港文化園區內的高字塔紅毛港海鮮餐廳，是南台灣唯一360度旋轉餐廳。(圖／高雄市政府文化局紅毛港文化園區提供)

園區內有一座往天空延伸長約100公尺，高約20公尺的白色鐵橋，貫穿了園區的天空，它的前身為台電大林發電廠的運煤輸送帶，紅毛港遷村之後，園區特別保留了一部分，象徵著舊聚落工業產業的變遷與更迭。白色天空步道在藍天的襯托之下顯得格外耀眼，成為拍攝婚紗及社群網站熱門打卡景點。站上天空步道的最高處，除了可以俯瞰園區全貌，還能將高雄港灣的景色盡收眼底，傍晚時還能遠眺落日餘暉的浪漫海景。

親臨大船入港 嘗新鮮海味

紅毛港文化園區因緊鄰高雄第二港口出入港水域，除了可以看到碼頭旁裝卸貨櫃吊掛的特殊景象，更是全台唯一可以近距離觀看大船入港的秘境，想像著高雄85大樓或台北101大樓橫放在你眼前的樣子，親臨現場絕對超級震撼！而園區內的高字塔紅毛港海鮮餐廳，也是南台灣唯一360度旋轉餐廳，提供紅毛港當地懷舊料理，還有新鮮直送的海味可選擇，常常吸引眾多老饕特地前來用餐。

紅毛港文化園區為兼具歷史傳承及文化推廣的觀光園區，不僅完整重現紅毛港舊聚落的生活樣貌，也保留了世代相傳的文化特色及歷史紋理，園區內除了有童玩古物可供欣賞，更規畫了許多新穎的互動設施。

假日還不知道要去哪裡玩嗎？快來紅毛港文化園區一日遊，一起看夕陽、吹海風、追大船，大朋友放鬆小朋友放電。交通方式除了自行開車，也可自「棧貳庫」搭乘豪華的文化遊艇前往園區，單程航程40分鐘，可以欣賞高雄港灣沿岸風光，遊艇上還有專業的文化導覽服務。周六及周日另規畫園區接駁專車，遊客可至高雄捷運小港站4號出口轉搭中華大車隊－公車式小黃直達紅毛港文化園區。

紅毛港文化園區的夜景也相當引人入勝。(圖／高雄市政府文化局紅毛港文化園區提供)

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