解決一位難求 桃園積極闢停車場

桃園市自升格後將停車場納為重要建設，積極闢建立體停車場共20座，其中桃園文昌公園、南門公園、大有、中壢新明國小、文化公園、自強停車場、平鎮乙未紀念公園、新富市場停車場、龜山文化停車場及八德北景雲停車場等10處停車場已陸續完工啟用，共提供逾3,100席汽車停車格，加上近期陸續完工的8場，總計可為桃園市增加5,800席以上停車席位，增幅達升格前93％。

活化環境 持續擴充數量

桃園市政府同時盤點既有停車場缺失，活化既有停車場共14場，完成汽車3,503席，提升停車場使用率；交通局亦持續利用本市閒置公有土地與其他機關合作闢建路外平面停車場達60處，提供5,000席以上汽車格及3,000席以上機車格。市府也利用社會住宅興建增闢停車空間，共提供約754席汽車位供社宅住戶及周邊停車使用。

龍潭運動公園停車場。(圖／桃園市政府交通局)

獎勵民間設路外停車場

為鼓勵民眾增加都會區內停車空間，訂定「桃園市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」補助金額每格為3,000元整，迄今已獎助4,735席、核發獎助金額1,158萬3,000元。桃園亦透過地價稅減免方式鼓勵民間設置停車場，增加汽車格共11,797席。桃園市政府規劃多項停車場興建及獎助方案，總計增加3萬1千餘席停車席位，有效優化桃園停車環境，提供市民更加完善的停車空間。

智慧型停車場提升便利性

桃園市新建立體停車場皆為新式智慧型停車場，兼具電子繳費、車位在席、智慧尋車系統等多元功能，立體停車場將設置多目標辦公廳舍及店鋪，提供文創、超市、餐飲、知性書店、科技、生活家電、3C等多元服務。

龜山區文二立體停車場。(圖／桃園市政府交通局)

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