翱游的大洋魚群、多彩的珊瑚礁群、可愛的企鵝跟小白鯨一直都是屏東海生館內熱門的參觀景點，但你知道嗎？從2022年開始，海生館多了不少新鮮事！海生館將原來的極地水域區重新打造，設計互動投影展示「極境漫遊66.5度」，重現了難以抵達的極地環境與生態，滿足民眾一睹極光之美及極地生物的想像。

深度海洋夢幻之旅 「魚」你同行

此外，在台灣水域館最大生態展示缸的大洋池周圍，亦透過虛實整合的環繞投影場域，180度的搶奪遊客目光；同時海生館秉持著寓教於樂的初衷，亦推出多項深度體驗活動，例如被譽為一生必去一次的夢幻體驗「夜宿海生館」、走進館內後場祕密花園的「魚你同行」、期間限定的夜間海洋探險行程「夜巡海生館」以及實現親子共學的「迷你解說員親子營」等。

小寶貝化身解說員 帶爸媽探索

180度大洋池環繞場域奪目。(圖／海景世界企業股份有限公司提供)

至於新推出的「迷你解說員親子營」，將讓家中的小寶貝化身為迷你解說員，帶著爸媽一起來場海洋探索之旅，還可以近距離的紀錄孩子們童言童語的珍貴萌樣！活動即日起開放於官網報名，寒假期間（2023/1/20-2023/2/12）、暑假期間（2023/7/1-2023/8/31）天天可以預約。快帶著家中的小寶貝一起放下手中的3C產品，遠離都市的塵囂，前往國境之南擁抱豐富多彩的海洋世界吧！

小墾丁渡假村 體驗在地生活

近年來小墾丁渡假村則致力結合地方創生，引導住客深入社區體驗在地生活之美，與滿州各社區合作推出各項旅遊行程，除有寬闊的牧草原、欖仁溪等自然景觀外，村莊內還充滿人文氣息，早期的尤家大院、敬聖亭、古道等，都可以趁春節前來踏青走春，其他時間還可參加滿州生態鐵馬自由行、或是就近參加社區農村生活體驗。