桃園市平鎮區早期移墾的居民，大部分是來自廣東的客家移民，語言風俗文化為客家庄，在升格直轄市之後，桃園市政府與平鎮區公所攜手合作，積極打造基礎建設、服務設施、休憩設施及廣辦藝文活動，讓平鎮地區成為移居幸福客家庄，透過「無聲的改變、有感的建設」，讓市民的光榮感、幸福感不斷提升。

增設台鐵臨時站改善交通

平鎮區與中壢區相互緊鄰，過去沒有台鐵車站，居民需到中壢火車站通勤，桃園市政府與平鎮區公所了解通勤民眾需求，積極爭取中央投入5億元「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」獲行政院核定，台鐵平鎮臨時站預計2026年5月先行通車，除讓鄉親提早就近搭乘鐵路通勤，也在鐵路地下化工程期間減輕中壢車站壓力運輸分流，平鎮車站地下化預計則在2030年通車啟用，落實鐵路捷運化目標。

隨著時間的推移、需求的改變，平鎮區近年來相繼新建的公共建設，包含圖書館、國民運動中心、公園休憩設施等，不斷突破既有框架以滿足新世代使用者的多元需求，它們所帶來的改變，開啟民眾豐富生活。

增設紀念公園及休憩設施

1895乙未保台紀念公園為浪漫台三線客家三館之一，以「圓」作為設計意象，象徵著族群融合、合作，團結一致抵抗外侮，象徵客家先民一起保鄉衛土的精神。「乙未之環」為公園的核心，橫跨中央穿越的道路，以跨橋串連復興親子公園及義民公園。公園的夜晚，環抱著清水模紀念牆及半月型的無邊際鏡面水池，夜間照明藍色光圈象徵客家藍染意象。位於乙未之環地下1層的1895展示記憶空間，以弧形曲線、竹林等意象結合互動科技，呈現全台乙未戰爭的經過及桃園客家在乙未戰爭中英勇的表現。

平鎮區公所也在新勢公園打造以海洋為主題的特色兒童遊戲場，小朋友在魚群圍繞的汪洋中，可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味，新增3米大型攀爬設施與溜滑梯、增設宇宙旋轉遊戲組，滿足5至12歲中、高年齡層兒童的遊玩需求，既有大型攀岩塊與體健設施也整合成青少年及成人體健活動區，成為各年齡層都適合來的休憩公園。

陂塘轉型防災景觀公園

乙未客家戰役文化季是客委會「客庄12大節慶」之一。圖／平鎮區公所提供

客家先民所建造的陂塘、水圳形成平鎮區珍貴的水文化，平鎮區公所配合市府推動「一區一陂塘生態公園」計畫，將鑊篤陂塘結合當地的客家文化成為陂塘生態公園，成功將陂塘轉型為防災及景觀公園，兼具提升環境市容與傳承先民留下之客家文化兩種優點，讓當地成為風景優美、深具在地歷史特色的好地方。而石門大圳是石門水庫興建後建造的圳路，平鎮區公所也結合公民參與，融入在地歷史文化意象，沿線設置休憩平台、改善步道系統，導入無障礙休憩空間，串聯鐵馬路網，提供市民散步或自行車活動時的友善休憩空間。

在圖書館建設部分，平鎮區除了平鎮分館及東勢分館，陸續也增設山仔頂分館，因應在地特色，設置軍事圖書專區及鄧雨賢歷史資料室，紀念出身山仔頂的「台灣民謠之父」鄧雨賢，成為平鎮地區嶄新文化地標，未來加上義民社福館內的義民分館，平鎮區共計有4個圖書館。運動設施部分平鎮國民運動中心設有飛輪教室融合虛擬實境科技，互動感十足；兒童遊戲室結合體感設施和影像辨識，增加趣味；武術教室結合影像聲光，致力推廣平鎮傳統的武術運動為其三大特色。

義民祭、藝術季創地方特色

平鎮區擁有豐富的客家文化底蘊，桃園客家義民祭以平鎮褒忠祠信仰為核心，每年農曆7月舉辦「義民祭」文化信仰活動，有「挑擔奉飯」的傳統，也代表客家地區居民對於義民爺捍衛鄉里、義勇奮戰與犧牲奉獻精神的懷念方式，透過酬神祭典及多元豐富的文化活動傳承客家精神，讓更多年輕人了解客家歷史。

乙未客家戰役文化季則是客委會「客庄12大節慶」之一，為讓安平戰役這段歷史留下來並展現客家義勇軍的硬頸精神，在桃園市客家事務局及平鎮區公所努力之下，以生活化、趣味化方式，打造出適於全年齡層皆能共襄盛舉的客庄節慶，讓民眾在活動中了解在地獨有的歷史文化資產創造地方特色，讓歷史走入生活。

平鎮區公所每年也舉辦平鎮藝術季，成為在地藝文品牌活動，將地方特色景點導入藝文展演活動，邀請各領域藝術團隊進行多元藝術展演，並透過藝術工作坊，讓民眾親身感受藝術的魅力，讓藝術文化貼近市民生活 每年皆吸引數萬人參與。

平鎮藝術季每年邀請各領域藝術團隊展演，成為在地藝文品牌活動。圖／平鎮區公所提供

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