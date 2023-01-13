新北市石碇區好山好水，又緊鄰台北都會區，春節期間非常適合走春旅遊，淡蘭古道與石碇吊橋絕對值得一遊，另外還有深山茶園裡的千島湖、鱷魚島等秘境，在鱷魚島步道上遠眺群山環繞，遠離都市塵囂，更是網美的最愛，無論怎麼拍都好看，還在煩惱春節何處去？石碇絕對是親子、情侶出遊首選。

千島湖看群山美景

淡蘭古道被譽為此生必訪步道之一，為清代淡水廳到噶瑪蘭廳主要交通路線，橫跨目前的北北基宜4縣市，其中「石碇段」路面平緩景色宜人，非常適合親子共遊，一邊享受大自然的綠蔭，一邊又可聽到潺潺溪水相伴，此外，還可順道暢遊石碇老街，品嘗在地特色美食。 石碇區公所介紹，淡蘭古道石碇段步道起點為雙溪口，永定溪與石碇溪交會處，從雙溪口步行到「淡蘭吊橋」可俯瞰石碇溪，起點建議在淡蘭吊橋停車場，終點為石碇集順廟或石碇老街，全長約2.5公里，1至2小時可走完，非常適合民眾安排半日或一日的行程。 此外探訪石碇不可不欣賞千島湖的景致，千島湖中最為網美族喜愛的就是鱷魚島，從鱷魚島觀景台步道俯瞰群山美景、居高臨下，隨便拍都是絕美風光，更是打卡族私房秘境。

▲許家麵線許師傅遵循13道古法、專注20餘年的手工麵線。(圖／石碇區公所)

職人美食遵循古法

體驗自然風光後，當然也要拜訪許家麵線、竹柏苑麥芽糖、襪子娃娃屋、小有名氣包之家等，細細品味石碇職人的魅力；許家麵線許師傅遵循13道古法、專注20餘年的手工麵線，體會職人匠魂的用心，還可預約DIY流水麵體驗，好吃、好玩又有趣！ 竹柏苑麥芽糖以最誠心的方式，遵循古法柴火慢熬，一口麥芽膏要耗費10小時，考驗製糖人的耐心與毅力，也熬煮出兒時記憶中的好味道；襪子娃娃屋店門口的娃娃造型萌度爆表，走進充滿童趣的店內，每隻可愛的娃娃都是用襪子製作而成，還可體驗DIY襪娃，別有一番趣味。 玩了一整天，絕不能錯過三才靈芝農場有名的靈芝雞湯，加入靈芝跟數種中藥材，湯頭特有的香氣，入喉舒心暖胃；另外LOFT17森活休閒園區寬闊的景致，採用當地時蔬製作的無菜單料理，絕對是親子家族聚餐的好地方！

▲淡蘭古道石碇段步道起點為雙溪口，永定溪與石碇溪交會處，從雙溪口步行到「淡蘭吊橋」可俯瞰石碇溪。(圖／石碇區公所)

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