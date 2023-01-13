2023新年走春攻略 藝遊彰化玩樂推薦

2023年彰化建縣屆滿300年，特有的城市紋理及歷史脈絡，以及在地豐沛的藝術能量，交流匯聚出大家對彰化縣文化藝術保存的重視。為慶賀建縣三百年，彰化縣文化局以「建縣三百‧大放藝彩～鄉鎮藝術巡演」作為前奏曲，廣邀全國知名的優質演藝團隊演出及民歌演唱會，好評不斷！還有「彰開藝境-2022彰化走讀藝術節」以當代藝術手法串聯裝置藝術，並結合藝術家、表演團隊、在地藝文店家等，展開一系列藝文活動，成功獲得民眾熱烈迴響。

優質演藝團演出 慶賀彰化建縣三百

廣邀全國知名的優質演藝團隊演出，有優人神鼓、十鼓擊樂團、福爾摩沙馬戲團、明華園戲劇總團、薪傳歌仔戲劇團及舞鈴劇場等至鄉鎮表演，欣賞族群擴及到各年齡階層；還有慶典音樂會-國立台灣交響樂團以及感恩音樂會-民歌演唱會，邀請「原汁原味」的民歌手以悠揚或高亢的歌聲，展現彰化新活力特色，以熟悉的旋律、動人歌聲陪伴鄉親穿越時空，演出場場爆滿，每場皆有上千名觀眾共襄盛舉！

活化藝術生機 帶動觀光經濟動起來

在後疫情時代，於鹿港小鎮辦理「彰開藝境-2022彰化走讀藝術節」，成功吸引將近14萬人次觀賞，並獲得超過95%民眾高度滿意度，成功以藝術帶動經濟及觀光發展。活動包含10件藝術裝置，由國際級及在地深耕藝術家們各自呈現探索彰化的身心歷變，構築出藝術感官中的彰化形象，作品結合數位科技藝術、光影藝術，分佈於古蹟、溪岸、巷弄，將歷史街區點綴多元樣貌，成功創造話題，形成打卡熱點；以文化場域為舞台的實驗劇場，結合鹿港人文元素創作演出，讓民眾以嶄新的視角獲得獨特想像觀看經驗，目睹不一樣的當代表演藝術；並召募超過90間在地店家成為藝術節之友，振興本縣藝文產業；另有文創市集、藝術工作坊、藝文小旅行等，串接在地歷史、古蹟建築、巷弄文化等風貌，帶領民眾探索體驗彰化文化藝術之旅。

故宮國寶遊彰化2.0 融入觀展新體驗

彰化縣政府與國立故宮博物院再度攜手合作，於111年12月20日至112年2月28日在彰化縣立美術館展出「故宮國寶遊彰化2.0」特展，除了展出故宮國寶和人氣院藏文物，更於美術館三、五樓展出故宮近年結合人文歷史與科技創新應用之新媒體藝術展，以數位典藏、3D動畫、AR擴增實境、8K高解析度影片等數位科技，提供全新觀展體驗。

在美術館廣場有「彰邑古城AR再現」，虛擬重現彰化300年前古城風華；在美術館一樓為故宮文物展區，展出故宮院藏「清 翠玉白菜」、「北宋或遼 玉龍紋盤」、「英國十八世紀 鐘錶化妝匣」、「清前期 陳子雲雕核桃殼花籃」，並透過互動體驗設施，讓彰化產業、工藝與故宮文物相互輝映。

故宮文物x新媒體藝術展故宮文物x新媒體藝術展。(圖／彰化縣文化局提供)

美術館三、五樓則展出「故宮魔幻山水歷險到彰化」新媒體藝術展，以多媒體影音方式呈現，以創新科技帶給觀眾最新的藝術體驗。

展覽期間的每週六日於彰化縣立美術館安排藝術主題工作坊共計18場課程，運用創意與藝術資源啟動美感創造力；另凡參觀展覽，完成學習單就有驚喜小禮物；現場完成線上問卷填寫，還可獲得摸彩券1張，豐富大獎等您來拿！

此外，展覽期間每天上、下午各有1場定時導覽服務，亦有預約導覽（接受10人以上團體於導覽日前2週預約） ，由專業導覽人員帶您深入領略故宮文物之美。另推出「『跟著國寶動滋動』故宮國寶遊彰化動動操影片徵選競賽」，凡報名參加者即有機會抽中SWITCH遊戲機，更多詳情至文化局活動網站查詢。

更多感官探索 領民眾以藝術走讀彰化

為延續慶賀建縣三百的熱情，今年3、4月間將邀請明華園戲劇總團、臺灣戲曲學院特技團、民歌手獻唱等優質團隊演出，還有為推廣桐花祭觀光活動，4月中下旬也邀請長榮交響樂團帶來優美動人的樂章，安排演奏多首旋律優美、膾炙人口的樂曲，讓大家感受交響音樂之美。

彰化走讀藝術節：裝置藝術《合十》。(圖／彰化縣文化局提供)

另「2023彰化走讀藝術節」7月也將於彰化市登場，預計從彰化火車站、永樂商圈、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化縣立美術館至八卦山文學步道、大佛、天空步道等周遭為場域，透過執行視覺藝術、表演藝術、串藝輕旅等三大主題系列豐富活動，以當代藝術新的藝術眼光，帶領民眾以藝術走讀彰化。透過藝術展現彰化特色，期能以藝術觀光啟動後疫情時代旅遊新浪潮，提升彰化能見度，感受彰化希望城市的魅力。（彰化縣文化局廣告）