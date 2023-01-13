國際解封 雲林觀光 迎接旅客

疫情趨緩、邊境解封，國內外觀光旅遊逐漸復甦，雲林擁有許多獨特自然景觀與無形文化資產，可以待得更久、玩得更深、更有溫度、速度更慢，2020年疫情衝擊國內旅遊大爆發，雲林縣觀光反而逆勢成長，觀光客人數首度衝破千萬人次，成為疫情以來的國旅黑馬！
雲林縣府文化觀光處這2年多來積極打底，為迎接國內外旅客而佈局，策畫出「三橫、三縱、生態四角」，帶領遊客深入雲林走訪每個角落，可以山線海線玩透透，也可探尋祕境。後疫情觀光時代，雲林發展智慧觀光，只要下載「慢遊雲林」App，除旅遊資訊與觀光、限量優惠券外，還有雲林縣歷史場域AR／VR數位導覽系統，擁有全新觀光體驗。
4大系統
玩遍20條人氣步道
雲林縣府規劃6條自行車路線，加上20條步道，以及觀光工廠遊程，透過智慧觀光讓來自各地的遊客，在春節期間輕鬆踏訪縣內秘境、拜媽祖、嚐美食。
擁有地質、瀑布、溪谷、山林、茶園等地理景觀資源的古坑鄉，擁有20條高人氣山區步道，十分適合全家放鬆心情，共分為4個系統：
一、荷苞步道系統，即荷苞山步道。
二、樟湖桂林步道系統，包括鐵國山步道、3號步道。
三、草嶺石壁步道系統，包括萬年峽谷步道、峭壁雄風步道、木馬古道、杉林步道、大飛山步道、草嶺國小步道、嘉南雲峰步道、幽情谷步道、遊龍湖步道。
四、華山華南步道系統，包括文學步道、音樂步道、好漢步道、4-1步道、雙尖步道、小天梯步道、情人步道、山豬湖步道。
草嶺石壁位於雲林縣古坑鄉東邊，地形起伏大，有渾然天成的自然景觀、豐富的動植物資源，臺大實驗林管理處草嶺石壁森林療癒基地監測發現「木馬古道」景點的負離子數，高達18440個／立方公分，是一般都市公園的40多倍！
季節限定
特色活動全年無休
文觀處整合縣內的活動及特色節慶，扣合中央觀光旅遊年政策的年度主題，雲林縣一整年都有季節限定主題活動，每年吸引至少800萬人次遊客帶著滿滿的感動與回憶回家，包括：
112年1月20日至2月28日北港元宵燈會
一月到二月～健康遊--竹創生、森林療育基地、地質公園、生態地質健康運動旅遊
二月～草嶺櫻花祭。
三月～媽祖誕辰慶祝活動、甜蜜蜜遊程
四月～紫斑蝶過境
五月、六月～雲林客家桐花季、步道遊、單車文化節
七月、八月～海洋音樂祭
九月～成龍溼地藝術季、雲林詔安客家文化節
十月、十一月～雲林國際偶戲節、台灣咖啡節、社造嘉年華
十二月虎尾糖廠製糖期之三鐵同框、美人樹
（雲林縣政府廣告）
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