國際解封 雲林觀光 迎接旅客

疫情趨緩、邊境解封，國內外觀光旅遊逐漸復甦，雲林擁有許多獨特自然景觀與無形文化資產，可以待得更久、玩得更深、更有溫度、速度更慢，2020年疫情衝擊國內旅遊大爆發，雲林縣觀光反而逆勢成長，觀光客人數首度衝破千萬人次，成為疫情以來的國旅黑馬！

雲林縣府文化觀光處這2年多來積極打底，為迎接國內外旅客而佈局，策畫出「三橫、三縱、生態四角」，帶領遊客深入雲林走訪每個角落，可以山線海線玩透透，也可探尋祕境。後疫情觀光時代，雲林發展智慧觀光，只要下載「慢遊雲林」App，除旅遊資訊與觀光、限量優惠券外，還有雲林縣歷史場域AR／VR數位導覽系統，擁有全新觀光體驗。

4大系統

玩遍20條人氣步道

雲林縣府規劃6條自行車路線，加上20條步道，以及觀光工廠遊程，透過智慧觀光讓來自各地的遊客，在春節期間輕鬆踏訪縣內秘境、拜媽祖、嚐美食。

擁有地質、瀑布、溪谷、山林、茶園等地理景觀資源的古坑鄉，擁有20條高人氣山區步道，十分適合全家放鬆心情，共分為4個系統：

一、荷苞步道系統，即荷苞山步道。

二、樟湖桂林步道系統，包括鐵國山步道、3號步道。

三、草嶺石壁步道系統，包括萬年峽谷步道、峭壁雄風步道、木馬古道、杉林步道、大飛山步道、草嶺國小步道、嘉南雲峰步道、幽情谷步道、遊龍湖步道。

四、華山華南步道系統，包括文學步道、音樂步道、好漢步道、4-1步道、雙尖步道、小天梯步道、情人步道、山豬湖步道。

草嶺石壁位於雲林縣古坑鄉東邊，地形起伏大，有渾然天成的自然景觀、豐富的動植物資源，臺大實驗林管理處草嶺石壁森林療癒基地監測發現「木馬古道」景點的負離子數，高達18440個／立方公分，是一般都市公園的40多倍！

季節限定

特色活動全年無休

文觀處整合縣內的活動及特色節慶，扣合中央觀光旅遊年政策的年度主題，雲林縣一整年都有季節限定主題活動，每年吸引至少800萬人次遊客帶著滿滿的感動與回憶回家，包括：

雲林慢遊推手：陳璧君（雲林縣府文化觀光處長） 陳璧君的臉書粉絲專頁「鐵打的貴婦」有11萬名追蹤者，從時尚媒體帶來豐富經驗的她有創新思維與作法，這幾年以國際視野及媒體行銷方式開創雲林縣文化觀光新頁，引進創新主題式活動，結合文化底蘊、時尚美學元素，擦亮「雲林上場」品牌，讓全台灣看見雲林魅力，陳璧君入選2022年15屆「100MVP 經理人」名單。(圖／雲林縣府文化觀光處提供)

112年1月20日至2月28日北港元宵燈會

一月到二月～健康遊--竹創生、森林療育基地、地質公園、生態地質健康運動旅遊

二月～草嶺櫻花祭。

三月～媽祖誕辰慶祝活動、甜蜜蜜遊程

四月～紫斑蝶過境

五月、六月～雲林客家桐花季、步道遊、單車文化節

七月、八月～海洋音樂祭

九月～成龍溼地藝術季、雲林詔安客家文化節

十月、十一月～雲林國際偶戲節、台灣咖啡節、社造嘉年華

十二月虎尾糖廠製糖期之三鐵同框、美人樹

領航員：張麗善（雲林縣長） 雲林縣在2020年首度達成破紀錄的千萬觀光人次，現在的雲林縣很好玩！雲林縣也絕對不是文化沙漠！目前雲林縣新增國際觀光據點有北港糖廠、草嶺森林療癒基地、虎尾建國眷村、虎尾央廣數位影音基地等，全新文化觀光品牌包含流動藝術饗宴、微醺餐桌、臺灣媽祖文化季、雲林國際偶戲節、北港燈會、雲西海洋音樂祭等，相信雲林的觀光文化與旅遊會越來越有特色，也會更能夠受國內外旅客的青睞。(圖／雲林縣府文化觀光處提供)

（雲林縣政府廣告）