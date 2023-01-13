陽光綠電 創能永續 邁向卓越新高雄

高雄依循全球綠能發展趨勢，積極推廣發展綠能政策，尋找潔淨能源達到節能減碳的目標；高雄將從創能、節能、儲能三大面向，啟動跨局處「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局簽訂合作協議，推動「6年1.25GW計畫」，目標於110年至115年設置1.25GW，每年約可產生15億6250萬度電，約減少82萬6563噸排碳量，並創造上下游光電產業超過625億產值，以此吸引更多高科技產業及人才進駐，逐步實現能源轉型及綠能產業在地深化的願景，成為極具競爭力的智慧城市。

淨零轉型 創能永續

「高雄市綠電推動專案小組」實現111年設定目標值450MW，統計110年至111年10月底，累計光電備案容量已達到581MW，超越目標1.29倍，同時本市太陽光電設置備案案件數為2778件，為全國第一 !

公有房舍：舒適休憩空間，多元生活體驗。(圖／高雄市政府工務局)

以漁為本 綠能加值

特別成立的「漁電共生專案辦公室」，更是全國唯一針對漁電共生業務的專案辦公室，協助民眾申請漁電案件，大大簡化申請流程並提高行政效率，111年漁電共生容許的申設量為219.49MW，也超越111年度的設定目標210MW，將能陸續滿足S廊帶科技業對綠電的需求。

班班有冷氣 校校有光電

自101年開始推動校園光電系統建置，111年度已完成333所學校設置太陽光電，校數全國第一，1年內共可產生約1.5億度電，落實「班班有冷氣」政策，校園內每年所需用電量約計6400萬度左右，簡言之，發電量大於用電量達2.3倍之多，顯見高雄推動多元配套能源管理系統達到創電的效能，透過節能循環的綠電發展模式，提供孩子們安心學習，同時是永續發展的環境，未來，將持續努力，秉持淨零碳排的理念，創造更多能源供給，逐步實現能源轉型。

綠能用地：土地翻新淨化，穩定賺取租金。(圖／高雄市政府工務局)

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