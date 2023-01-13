雲林智慧教育中心 翻轉教育

雲林縣政府為翻轉縣內數位弱勢及提升科技教育，在土庫鎮越港國小投入4000萬成立雲林智慧教育中心，打造沉浸式主題科技教育環境「新月港太空站」，作為縣內師生智慧教育學習的基地，在小朋友進入國中前先打好科技領域學習基礎，培養其成為跨領域、具國際視野的地球公民。

充滿現代感的「新月港太空站」獲得師生熱烈迴響，六大主題場館活潑有趣，孩子們好奇地體驗各種新興科技，這六大主題館分別為：

「人工智慧館」。(圖／雲林縣政府教育處提供)

太空意象 體驗科技

一、人工智慧館：以太空梭駕駛艙為意象，體驗機器人、自走車等科技，從而學習AI人工智慧與運算思維、程式設計相關課程。

二、Metaverse館：以太空船瞭望窗、太空艙頂棚為造型，學生們透過VR、AR親身體驗最夯的元宇宙虛擬空間。

三、智慧農業館：外觀是個太空室內溫室，展示無人機、智慧農漁業、IoT、大數據等技術，冀望未來為雲林農業導入科技發展。

尖端技術 抓住趨勢

四、未來生活館：展現最新的居家科技及無人商店技術，讓學生們認識AI影像、AIoT、數位商務等未來科技趨勢。

五、立體創客館：透過3D列印的機電整合，加上Arduino與Micro:bit等電子元件，提供初階程式設計學習等運算思維的Maker（自造者）課程。

雲林智慧教育中的「立體創客館」。(圖／雲林縣政府教育處提供)

六、STEAM手作館：以STEAM課程刺激學生發揮想像力，學習運用雷切、雷雕等科技工具解決生活問題，或創作個人獨特作品。（雲林縣政府廣告）