每到家戶團圓的農曆春節，經典的發糕、年糕等春節甜點，總能鋪陳出新春的歡慶情景與滿滿喜氣。然而，除了這些傳統新春糕點，我們還能烘焙出哪些創意甜點，能既不落俗套，又適合過年品嘗？甜點品牌「all YU can bake」主理人游舒涵以歐式烘焙手法，巧妙結合帶有吉祥寓意的冬季果物，製作出有別既往的新春甜點，不只富含祝福，更充滿驚喜。

依據需求挑選適宜品項

「過去人們在過年時，通常會品嘗發糕、年糕這類傳統糕點，但近年隨著西式、日式甜點的風行，越來越多人會以滋味誘人的異國甜點為年夜飯完美作結，或是作為春節期間追劇、聊天時的零嘴。也因此，若想在年節時親手烘焙些甜點，傳統糕點不再是唯一的選項，只要能與春節氣氛相呼應，都很適宜。」游舒涵說道。

由於年菜多半油脂豐厚、風味濃郁，因此為年夜飯準備的甜點，游舒涵建議可以製備滋味清爽酸甜的品項，像是以融入大量當季果物的水果蛋糕、果凍等為甜品，都能成為品嘗完大魚大肉後的清新結尾；若是想作為春節假期間的常備零嘴，則不妨試試可以置放一週左右的餅乾、常溫蛋糕。「為了準備與存放年菜，春節期間的冰箱往往已經塞滿各式食材，因此相較於慕斯、提拉米蘇這類需要冷藏的品項，可以常溫保存、賞味期較長的餅乾、磅蛋糕等更為適合。」

從色彩及寓意呼應春節氛圍

除了推薦風味跳脫傳統春節糕餅的甜品選項，游舒涵也分享能讓甜點充滿春節氛圍的訣竅。她表示，想烘焙出呼應過年氣息的甜點，可以從色彩及寓意兩個方向發想。以色彩而言，由於紅色是春節代表顏色，也具有熱鬧喜慶的意象，因此她推薦將冬日盛產的紅色水果——草莓融入甜點中。像是外型繽紛夢幻的草莓果凍，在年夜飯後端上便十足應景，再加上果凍Q軟，即便是牙口不好的長輩也能輕鬆品嘗，清新爽口的風味更能為濃厚鹹鮮的山珍海味去油解膩，可說是視覺、風味與口感兼具的一道人氣甜點。

游舒涵示範製作糖漬桔丁磅蛋糕，既帶有吉祥寓意又容易上手。(攝影/蔡耀徵)

若是從寓意面向來發想，游舒涵則推薦以帶有吉祥寓意的水果為食材，像是帶有「大吉大利」意味的香吉士或柳橙等柑橘類水果、讓人聯想到「好運旺旺來」的鳳梨、寓意「平平安安」的蘋果、「事事如意」的軟柿等，都因帶有喜慶的諧音，適合作為年節甜點的食材。游舒涵便推薦酸香甜蜜的糖漬桔丁磅蛋糕，除了選用柑橘類水果帶有吉利意象，也能以常溫存放較久時間，是十分適合在春節假期時品嘗的甜點品項。

新手也能輕鬆達陣的入門品項

最後，游舒涵表示，想嘗試烘焙春節甜點的初心者，不妨從所需器材較少、失敗率也較低的果凍、磅蛋糕、杯子蛋糕、餅乾類著手。她說：「這類甜點在製作時只要將各類食材依序加入拌勻即可，即便是烘焙新手也能輕易入門；至於需要打發蛋白的戚風蛋糕、得打發鮮奶油的​​慕斯等，則建議有一定烘焙經驗後再嘗試，才不會在忙著製備年夜飯的同時，又為了烘焙甜點而焦頭爛額。」

手作新春甜點是希望親愛的家人能感受到幸福的滋味，也為大家在新的一年帶來甜美的開始。因此，讓我們用喜慶吉利的食材、跟著輕鬆好上手的步驟，愉快地烘焙出不一樣的新春甜點，為年夜飯、春節期間增添更多甜蜜歡快的氛圍。

帶有熱鬧歡慶氣息的鮮紅草莓，可為甜點勾勒出喜慶氛圍。(攝影/蔡耀徵)

(菜單）

糖漬桔丁磅蛋糕

材料：

［ 磅蛋糕 ］

糖漬橘皮 85g

低筋麵粉 110g

泡打粉 3g

細砂糖 98g

雞蛋 100g

發酵奶油 127g

奶油乳酪 33g

鮮奶油 7g

［ 糖霜 ］

君度橙酒5ml

檸檬汁 25ml

糖粉 120g

［ 裝飾 ］

乾燥檸檬片或柳橙片（視個人喜好添加）

步驟：

1. 將所有食材放置室溫回溫，同時將麵粉與泡打粉過篩。

2.將發酵奶油、奶油乳酪打軟後加入細砂糖拌勻成麵糊，再加入雞蛋攪拌，待其完全乳化後加入鮮奶油。

3. 先後加入過篩的粉類及糖漬橘皮拌勻，並將烤箱以165℃預熱。

4.將麵糊倒入模具，以165℃烘烤約35分鐘，至竹籤插入不沾黏即可取出放涼。

5. 將君度橙酒、檸檬汁、糖粉混合製成糖霜。

6.將糖霜倒入擠花袋後擠在磅蛋糕上，再視個人喜好放上乾燥檸檬片或柳橙片裝飾。

7. 以180℃烘烤1分鐘至糖霜凝固後即可食用，放置一晚隔日享用風味更佳。

糖漬桔丁磅蛋糕。（攝影／蔡耀徵）

草莓奶酪凍

材料：

［ 底層奶酪 ］

鮮奶油30ml

牛奶30ml

細砂糖15g

金級吉利丁片0.5g

［ 草莓凍 ］

新鮮草莓20～30顆

金級吉利丁片15g

細砂糖75g

檸檬汁25g

水375ml

櫻桃酒10ml（視個人喜好添加）

步驟：

1. 以保鮮膜將5寸慕斯圈封底，並加上蛋糕透明圍邊以便後續脫模。

2. 將所有金級吉利丁片浸泡在冰水中，待其軟化後備用。

3.將鮮奶油、牛奶與細砂糖倒入鍋內，加熱至50～60℃後加入0.5g泡軟的金級吉利丁片。

4. 待降溫至約26℃，將其倒入慕斯圈內，冷藏凝固後即為奶酪。

5. 將草莓洗淨、去蒂、擦乾後，排在已凝固的奶酪上方，作為第一層草莓。

6.取2～3顆草莓切半，並將草莓與水、細砂糖放入鍋內加熱至滾，完成後即可加入剩下的金級吉利丁片至溶解，待糖水降溫至約26℃，依個人喜好加入適量櫻桃酒即成草莓果凍液。

7.將草莓果凍液分三次倒入已做好奶酪的慕斯圈中。第一次倒入時，只需注入至第一層草莓高度的一半，即可放入冰箱冷藏約10分鐘定型。

8.待第一層果凍凝固後，鋪上第二層草莓，並將剩餘草莓果凍液混入檸檬汁，倒入至第二層草莓高度的一半，冷藏約10分鐘定型。

9. 最後倒入剩餘果凍液至超過草莓高度後，放入冰箱冷藏一晚後脫模即可。

草莓奶酪凍。（攝影／蔡耀徵）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊1月號660期》)