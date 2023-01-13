近年來有不少香港人移居台北，一同共感這個城市在時代更迭中的轉變。儘管香港與台北在文化與生活習慣上相近，但在香港人眼中，台北的文化景觀卻又有著獨有的特色。透過香港藝術家黃國才與「台灣香港協會」理事長桑普的分享，看見台北如何以獨特的魅力吸引著他們，從新住民的視角一起發現台北的美好。

有機性的文化場域

「我非常喜歡文化藝術，到一個城市時，往往會先去博物館、美術館這類場域，快速地認識當地的文化發展與城市氣息，台北在這方面的資源非常豐富，外國人能很快地進入城市的脈絡中。」黃國才說，台北的藝術文化場所相當發達，只要網路搜尋關鍵字，就可以找到像是台灣博物館、台北市立美術館、台北當代藝術館、國家兩廳院等，都是能充分了解台北文化藝術的場域。「不僅如此，每個場所周遭的機能都非常好，能夠連結周邊美食及其他休閒娛樂，規畫一系列小旅行。」

台北的藝術場域與居民生活空間共生，也讓文化有了生命溫度。（圖／台北市觀光傳播局）

西門紅樓與周邊店家共融，讓藝文場域呈現有機的樣貌。（攝影／林冠良）

桑普也認為，台北的藝文場域並不是「憑空長出來」的突兀存在，而是與在地緊密連結，非常具有機性。「像是西門紅樓，與周邊小店、街區呈現環境共生的氛圍，是與社區共融的。」他進一步說明，只要穿梭在台北的大街小巷，往往可以發現台北不單單只有地標性大型文化場域，巷弄民宅間也隱藏著別有氛圍的藝術文化空間，「例如寶藏巖國際藝術村以藝術家駐村的概念，邀請藝術家到聚落中生活，與在地交流，從中激發出富有地方文化的藝術創意。」他說，台北許多文化場域兼顧與當地住戶的和諧共生，可以發現許多以『家』為概念融入藝術成分的民宅，「這是香港比較少見的。」

文化多元的歷史古城

在台灣特殊的歷史發展脈絡下，台北作為文化古城，無論是建築、語言、飲食、族群等各式文化面向，都隱藏著豐富的歷史性，黃國才與桑普都認為，日本時期在台北留下的生活軌跡具有非常獨特的魅力，「大部分的香港人都不知道台灣曾被日本統治過，所以當他們來到台北，看到許多古蹟都富有日式建築的元素，是感到非常新鮮好奇的。」黃國才說，自己對1896至1945年之間的台北歷史十分感興趣，現在也常透過與長者的交流，了解日本時期的影響如何讓台北發展出獨特的台日文化視角，進而成為一段迷人的故事。

桑普也說，大多數香港人只注意到台北現代化的都市發展，不曉得台北是一座具有年代感的舊城，若進一步從大稻埕、艋舺一帶觀察，就可以發現在老城區的巷弄街角中，藏有多元文化融合的氣息，「香港與台灣的歷史文化性有些接近，都曾屬清朝版圖，後來香港經歷英國殖民，而台灣則先後曾被荷蘭、西班牙、日本統治，但香港在多元文化發展上卻與台灣截然不同。」他說，香港人基本上都以廣東話為母語，而在台北則有著不同的語言與族群認同，「甚至可以在大稻埕感受到香港油麻地、旺角地區的氛圍！」台北因作為一歷史悠久的古城，就是一個族群融合的縮影，閩南、客家、原住民、日本、外省等族群元素彼此激盪，鎔鑄成今日台北獨特的生活氛圍，而這也是台北對於外國旅客的魅力。

台灣的歷史文化進程造就台北城市景觀的多樣性，從清領時期到日本時期的建築都可在此看見。（攝影／YC.H）

台灣的歷史文化進程造就台北城市景觀的多樣性，從清領時期到日本時期的建築都可在此看見。（攝影／台北市文化基金會）

令人流連忘返的咖啡廳文化

除了歷史氛圍為台北帶來的魅力，對黃國才與桑普來說，隱藏在巷弄街區中的特色咖啡廳，也是台北深具吸引力的城市特色。

「香港人來台，不太喜歡地標性的大型觀光景點，反倒會特別在巷弄中的特色咖啡廳待一個下午，悠閒享受時光。」桑普說，氣氛悠閒、空間寬敞又具特色的咖啡廳在香港是非常缺乏的，也不同於其他國家，要到一線城市之外的地方才能找到安靜的咖啡廳，「台北作為首都，各式風格的咖啡廳散落在城市的各個角落，鬧中帶靜，這對外國人來說是非常特別的。」

「在香港的咖啡廳經常要排隊，更別說是要在其中好好地待一個下午，品嘗一小塊蛋糕。」黃國才說，因為香港地價高，大多數咖啡廳空間狹小、常客滿、限時又嚴格，因此在台北看到只擺著幾張桌椅的店面，所帶來的療癒、放鬆氛圍，令他深感驚訝，同時也覺得這座城市擁有令人流連不已的魅力，「這真的很重要，待在台北的咖啡廳內，就覺得有多餘、畫分出來的時間，可以好好地享受時間與生活。」除此之外，台北的咖啡廳也常舉辦藝文活動，例如今年年節期間，東區不少咖啡廳也配合台灣燈會，以「藝術入店」的方式，用藝術燈飾妝點店家，讓顧客在品味咖啡時，也能感受藝術氣息及燈會盛事帶來的喜悅。

在台居住多年，黃國才與桑普從香港人的視角，發現台北獨特的文化性，那是一種與在地生根相連，卻又富含多元文化的包容氛圍，這是土生土長的台北人所難以察覺的生活風貌，也是台北與其他城市的不同之處。而這也使異鄉遊子能從中覓得一處安適角落，讓台北成為他們的另一個家。

「COFFEE LAW」、「ODD ONE OUT」等東區的咖啡廳、茶飲店，將在台灣燈會期間設置藝術燈飾，與各國朋友一同歡慶節日到來。（圖／台北市商業處）

「COFFEE LAW」、「ODD ONE OUT」等東區的咖啡廳、茶飲店，將在台灣燈會期間設置藝術燈飾，與各國朋友一同歡慶節日到來。（圖／台北市商業處）

本文作者：韋森

(本文摘自《台北畫刊1月號660期》)