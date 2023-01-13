112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
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112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

自然科解答由得勝者教育協會提供。

112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會)
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