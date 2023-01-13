112學年度大學學測 自然科試題解答 16:252023/01/13 中時新聞網 生活中心、中時、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 112學年度學科能力測驗13日登場，共為期3天，首日考科為數學A與自然科，為了維持防疫政策，不開放家長與親友陪考，考生抵達考場，利用空檔複習考試科目。（圖／羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 自然科解答由得勝者教育協會提供。 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 自然試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度大學學測 數學A試題解答 學測自然科諾貝爾獎、新冠時事入題 全中教：生物及地科難 112學測數學A與自然科 到考率均突破9成5 #學測 #考試 #解答 #自然科 #大學學測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 112學年度大學學測 數學A試題解答 12:252023/01/13 生活 數學A題目緊扣時事 全教會估分數較去年提升 13:202023/01/13 生活 學測今登場 11.8萬人報考創新低 04:102023/01/13 生活新聞 大學學測12日開放看考場 苗栗縣1480位考生應試 13:192023/01/11 生活 112學測數學A出題容易 高中老師盼持續保持 13:182023/01/13 生活 大學學測13日起登場 新北明開放查看考場 12:282023/01/11 生活 學測登場竹市4630人應試 各校祈福為考生加油 15:112023/01/13 生活 學測數A較去年親民 全中教：整體仍中間偏難 12:292023/01/13 生活 台大生震驚 一堆同學「學測重考」 學長揭原因 10:062023/01/09 生活 大學學測明日登場 新北11考場領免費包種茶 11:282023/01/12 生活 112學測數學A與自然科 到考率均突破9成5 16:362023/01/13 生活 學測數A「幾何題」分高下 補教師估：頂標12級分 13:402023/01/13 生活 學測明下午2點開放看考場 試場規則一次看 15:532023/01/11 生活 考生必看！3天學測今起登場 注意事項懶人包 07:172023/01/13 生活 大學學測12日開放看考場 屏東考區共3019名考生 16:042023/01/11 寶島 考試院統計查詢網上線 建構資料一站式服務 10:012023/01/10 政治 學測周五起登場 台中1.5萬人應考 週四下午開放看考場 17:052023/01/10 生活 朝陽科大培養A2I智慧人才邁向國際 04:002023/01/13 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。