隨著西區門戶計畫逐步落實，東西區軸線翻轉也成為北台灣房市最矚目的議題，北市西區國門的台北雙星計畫，帶動大同區住宅一舉出現單坪130萬元行情，然而，近期挾帶著市政中心、捷運、科技園區等利多題材的三重新市政特區，成為近期建商推案、民眾搶購的房市大黑馬，其中近期公開銷售、總銷達450億元的「都廳大院」，便被市場譽為雙北市交通最便利的市政開發案。

桃園國際機場聯外捷運系統台北車站特定專用區C1、D1土地開發案、市場引頸期盼的「台北雙星Taipei Twin Towers」已取得建照，基地面積達9600坪、預估投資金額達606億元，總樓高達55、74層樓，將為市民帶來6大亮點，包含購物中心、星級飯店、A級商辦、360度天際線觀景台、城市美術展覽館以及公益客廳與廣場等，每年估計創造千億元以上經濟產值，全案預計2027年完工。

在「台北雙星Taipei Twin Towers」加持之下，西區軸線翻轉帶動台北市大同區房價翻倍，從每坪6、7字頭一夕之間跳漲出現單價130萬元行情，也讓全台看好台北車站雙星特區周遭房市動能，其中與台北車站1站之隔，房價卻近乎5折的三重新市政核心區，則被市場認為是高CP值的新國門潛力區，也成為各大開發商卡位插旗、重兵佈署的必爭之地。