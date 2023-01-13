也正因如此，全台各大開發商早已看見三重發展，與位居北台灣核心區重要性，皆提前卡位布局，其中一次囊括交通、科技園區、水岸等重大利多的三重新市政特區備受看好，由國巨投資股份有限公司興建、甲山林集團負責企劃銷售的住宅造鎮案「都廳大院」已重磅登場，基地位在三重新市政核心，第一期規劃近2300戶、靠近東森電視總部；第二期則約1600戶、緊鄰新北市第二行政中心，無論是立地條件與未來發展性，都在北台灣首屈一指，放眼雙北都市計畫不會再有下一座。

軌道交通利多部分，「都廳大院」基地位於捷運先嗇宮站2號、3號出口，捷運到站就到家，1站達捷運機場線三重站，可直達機場接軌國際，2站達台北車站雙星特區，3站之內可串聯6條捷運線，除此之外鄰近中山高、台64線、新北環快、台1線快速道路以及台北橋、忠孝橋等共8大聯外橋樑。

三重新市政特區與信義計畫區、新板特區等其他行政特區相較，最大立地優勢為串聯全台最大424公頃新北大都會公園，是大安森林公園的16倍大、媲美紐約中央公園，擁淡水河、大漢溪最廣闊水域景觀，規劃包括高瀑布滑草景觀自行車道、雲豹滑梯等，水岸綠意環境可說是得天獨厚。