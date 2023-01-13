蘋果執行長庫克近期飛往日本參訪多家企業和知名景點，出行重點是參訪iPhone的CMOS影像感測器主要供應商索尼，而他行程的最後一站則是去日本最知名禪修地「永平寺」，此處是已故蘋果創辦人賈伯斯生前最喜歡的禪寺，據悉賈伯斯一度想在此出家。

庫克此次前往日本除了與蘋果業務相關的參訪行程外，還去了日本曹洞宗勝地永平寺，從庫克在推特上PO出多張照片，可以看到他與3名永平寺的和尚一起欣賞寺外的庭園造景，畫面令人舒心安定。

值得一提的是，永平寺是賈伯斯生前最愛的禪寺，在賈伯斯的傳記中提到許多「哈日」事蹟，包括在大學輟學後一度想到永平寺出家，不過後來他的禪學老師知野弘文阻止他出家。而賈伯斯相當熱愛日本禪學，他自己的婚禮也是選擇有誦經的佛教儀式。

賈伯斯因為學禪，也熱愛日本京都，過去經常帶著家人私下造訪京都，而且會指定入住老牌旅館俵屋。他也很喜歡日本料理，其中壽司是他的最愛，在他癌症去世前，還指定要吃壽司。