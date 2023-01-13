英國哈利王子在回憶錄《備胎》（Spare）中親筆描繪與妻子梅根熱戀時的性感火辣夜晚，他提到兩人有多麼迫不及待、他激動到「屏住呼吸」，露骨內容讓名嘴在節目上頻頻皺眉，驚呼「是限制級嗎？」

哈利王子在回憶錄《備胎》（Spare）中描繪與妻子梅根熱戀時的性感火辣夜晚，讓澳洲節目「今日」（Today）主持人驚呼「是限制級嗎？」

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《地鐵報》（Metro）報導，哈利王子在新書中大放送私人生活細節，他甚至透露自己與梅根熱戀時的激情性生活。

事情發生在2016年8月31日，當天是已故黛安娜王妃的逝世周年，哈利與威廉到英格蘭中部母親的墓園獻花致意，他提到就在獻花的同時，梅根說自己已經飛到倫敦的簡訊也傳來了，他後續開車回倫敦，並在當晚到一間飯店找梅根。

哈利與梅根在非洲波札那（Botswana）陷入熱戀。

當時這對情侶才熱戀2個月，兩人剛結束在非洲波札那（Botswana）的旅行，不過哈利返回英國與好友們共度長假，因此小倆口分開了好幾個禮拜。

哈利描述梅根指示他走秘密通道前往飯店，然後搭乘貨梯上樓，上樓後梅根的友人凡妮莎（Vanessa）帶領哈利來到梅根的房門口。

「我敲門，在等待的時候屏住呼吸，門飛速地開了，那個微笑」，「她的頭髮半掩住她的眼睛，她的手臂伸向我，她把我拉進去，流暢地感謝她的朋友，然後在任何人看到之前，砰地迅速關上門。」

哈利進一步描繪兩人重逢後有多麼激情，「我想說我們在門上掛了一個『請勿打擾』的牌子，但我想沒有時間」，暗示小倆口迫不及待到連掛牌子的時間都沒有。

哈利與梅根在網飛紀錄片「哈利與梅根」（Harry & Meghan）中公開了許多親密畫面。

哈利也描述了隔天早晨飯店提供客房服務時，他如何躲在棉被底下的情形。他說梅根小聲建議他去浴室躲著，不過他更希望躲在棉被下，飯店助理經理送來了早餐，但是沒有馬上離開，一直在房內和梅根聊天，「他沒有注意到羽絨被下有一個王子形狀的突起」，「他一直講、一直講，讓她了解最新消息，另一方面，我在我的羽絨被裡，開始吸不到空氣。」

哈利露骨描述與梅根的激情夜晚讓澳洲媒體人不敢置信、驚呼連連，11日澳洲「第九頻道新聞網」（Nine Network）晨間節目「今日」（Today）上，當記者朗誦這段激情文字時，主持人庫倫（Alex Cullen）、波妮（Brooke Boney）頻頻皺眉頭，庫倫甚至忍不住驚呼：「這是限制級嗎？哇！」

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