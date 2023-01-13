台積電12日法說，是全球市場關注焦點。路透專家作家馬克（Robyn Mak）表示，台積電要成為全球晶圓製造霸主，付出的代價也很高。由於客戶訂單減少、擴廠成本拉高和匯率變動等不利因素，是台積電今年營收相對較遜的主因。

台積電2022年營運大豐收，第4季獲利97億美元創新高，較同期成長78％。但隨著半導體市況低迷，加上海外擴張、研發和其他因素，推升營運成本增加，預估將侵蝕今年的獲利能力。

受到終端需求疲弱和客戶持續去庫存衝擊，台積電首季展望，出現兩位數的下修幅度。第一季營收落在167億美元到175億美元間，以中間值171億美元計算，季減約14.2%，營業利益率降至41.5%，雖高於競爭對手，但較上一季下滑10個百分點以上，值得留意。

馬克提到，由於客戶訂單減少、擴廠成本拉高和匯率變動等不利因素，是台積電今年營收相對減弱的主因。

台積電今年開發下一代先進製程技術，研發費用估增加2成；此外，美國蓋新廠支出是台灣的5倍，也讓營運成本攀高。估今年資本支出估落於於320～360億美元，與2022年大致相當。各項成本不斷增加，對台積電造成不小壓力。