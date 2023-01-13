副總統賴清德目前參選民進黨主席，也是被看好參選2024總統的綠營首選，而針對本土派抗中保台牌的失靈，賴清德近日則批判「疑美論」。前立委郭正亮12日在《亮劍台灣》節目分析，賴清德提早向美國表態示好，訴求能不能保台，就是能不能做好台美關係；然後反制新北市長侯友宜「台灣不要成為強國的棋子」這個國民黨2024的總論述；並定義綠營為親美派、藍白是親中派，自然而然跳出抗中等於戰爭的困境，尋求綠營勝出。

郭正亮指出，在跟黨員座談台中場的時候，賴清德拋出這個議題，他認為台灣現在到處瀰漫著「疑美論」，他認為這樣的論述是非常危險的。「我認為賴清德這個論述走下去，會傷到自己！這會引起很多後續的效應。」郭正亮表示，九合一綠營慘敗是這句話的背景，然後就聽到桃園市前市長鄭文燦拋出說「兩岸論述需要調整」，抗中保台被負面標籤運作，成為兩岸的戰爭牌、恐懼牌，後來國民黨也不斷訴求「票投民進黨，青年上戰場」。

郭正亮認為，這樣的說法確實產生了擴散作用，造成很多社群媒體不斷轉發，很多人就很容易把這個跟俄烏戰爭跟兩岸戰爭連結，抗中保台就讓人連結到，兩岸就要發生戰爭了，所以民眾就會感到恐懼，年輕票就跑掉。抗中保台的「抗」，會讓人聯想到戰爭，但如何抗中保台是本事的問題，你怎麼保台？去年美國眾議院前議長裴洛西來台引發圍台軍演，民進黨政府所做的動作就失去了公信力，根本沒有準備好。

賴清德為什麼會批疑美論？郭正亮提出3個分析：第一，提早向美國表態示好，他大概意識到2024的主題沒辦法打抗中保台，你跟國民黨對號入座去打戰爭與和平，說你是「和平保台」，沒有勝算。因為民進黨就不像和平保台，你每天都在罵中共，都不斷在刺激中共，與他為敵，怎麼可能和平保台？而且也不願意跟中國大陸做政治談判。所以賴清德批判疑美論，就是訴求能不能保台，就是能不能做好台美關係。

郭正亮指出，第二，國民黨的訴求很簡單，就是避戰，接上侯友宜的話，就是「台灣不要成為強國的棋子」，這就是國民黨在2024年的總論述！所以第三，綠營就是定義為親美派，藍白就是親中派，賴的論述隱含就是要往這裡發展，那當然國民黨一定會否認他是親中派。

「可是這樣等於就是把球都丟到對方囉！」郭正亮強調，等國民黨回過神來的時候，民進黨就會勝出，自然而然跳出抗中等於戰爭這種困境。這大概就是賴清德、民進黨的思維，就是我不要去談抗中了，民進黨已經證明了當真正遇到戰爭威脅時，他沒有保台的本事。所以就引導到「你們不能去批美國，因為我們能不能保護自己，最重要就是能不能鞏固住台美關係，所以我們不能疑美！」