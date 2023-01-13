這赤裸裸的職場歧視！一名廣東省廣州市女子日前第一天到公司報到，將資料填妥並且聽完公司相關介紹後，竟然被人資找進辦公室查看證件後，發現她已婚育1名孩子，便給了她440元要她走人，其原因是公司認為她懷孕了很麻煩，想找穩定「不會懷孕的」。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市有名女子日前找到了新工作，但在第一天辦完入職程序後，卻因為她已婚身分遭公司開除，她提到自己為了這份工作，推掉了其他間公司的邀請，且原本預定元旦前要上班，還多等了一個星期，豈料，上班第一天填完資料，看完公司相關介紹後，就被叫進了人資辦公室。

女子因為「已婚身分」，竟然在上班到職的第一天就被開除，因為公司是想找一位穩定不會懷孕的。（翻攝自微博）

她表示，人資看過她的證件後，發現她剛結婚也有1名小孩，可能造成公司的負擔，但她明確告訴對方「近期沒有要懷孕的打算，不然也不會找一份需要做夜班的工作」，但對方竟回她「那可不一定」，並且認為要是她懷孕了，公司會很麻煩，且公司希望找一位「穩定、不會懷孕的」。

她聽完傻了，並反問對方「那當初為什麼要面試我」，但最後，對方卻賠償了100元（約440元新台幣），她表示自己第一次遇到這樣的狀況，並認為「已婚、未婚、有男朋友、沒有男朋友，別人對妳都會懷有芥蒂」，女性的就業環境很不友善。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這赤裸裸的職場歧視」、「這種公司早點倒閉」、「太正常了，我去面試已婚沒有小孩不錄用」、「已婚又怎麼了，真的太離譜」、「去陰間找鬼吧，不會懷孕」、「所以，職場上何來男女平等」、「為什麼要歧視已婚女士」、「好多公司都會這樣，因為怕懷孕就把人給辭退」。