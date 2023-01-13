蘇花公路大清水隧道南口12日凌晨發生嚴重坍方，導致雙向交通中斷，交通部也緊急啟動應急措施搶救，並將該路段列入「蘇花安」改善。對此新北市土木建築學會理事長余烈指出，其實相較該路段，蘇花上還有一段更危險。

蘇花大坍方，嚴重衝擊東部交通，交通部公路總局原先建議用路人「環島」走南迴繞一圈，但須耗時至少8小時，引發爭議，隨即宣布暫時開放中橫公路，提供小型車及中巴行駛，花蓮往台北車程縮短為4小時，同時海運也啟動疏運機制，協調輪船與軍艦運輸。

根據《ET新聞雲》報導，余烈指出，透過空拍可以看到，明隧道結構體承受不了岩盤撞擊和土方壓力，預料會打掉重做，但應該打一個較長隧道，越過這一區並改線。

余烈表示，自己最擔心的並非大清水路段，他說，大清水段地質為花崗大理石，屬於相較安全，反而東澳到南澳那一段，地質屬片麻岩，較為破碎，大約10公里長，隨時都有可能坍方，這一段才更該打長隧道，且相較原蘇花安計畫還能省下百億元，也更安全。