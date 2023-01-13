新人MIUSA和IAN99蕭易恩12日抽空去欣賞「安徒生童話-小美人魚特展」。兩人親身感受小美人魚的海底世界，被夢幻的場景所吸引，彷彿真的走進童話故事，陶醉不已。MIUSA說：「小美人魚就是一個很癡情的故事 ，為了愛的人願意犧牲自己的聲音換一雙腿，是我絕對不可能。」直率的反應逗樂全場。

MIUSA在吳宗憲親自挖掘下秘密培訓3年，去年底以《MIUSA 同名專輯》正式出道，實力不容小覷，備受大眾矚目和期待，在吳宗憲力捧和推薦下，MIUSA一出道便話題不斷，她謙虛表示，「心情非常激動，很感謝憲哥願意給予機會，一定會更提升自我」，更吐露內心話說：「雖然壓力肯定是蠻大的，但有壓力才會成長，憲哥一直以來都是用鼓勵的方式對待，他非常看好我，也很相信我，不過還有很大的進步空間。」

MIUSA自去年底推出新專輯後．便馬不停蹄地跑宣傳，率先預告過年期間會有驚喜活動跟大家見面，而IAN99蕭易恩也透露，最近有在計劃新的一波音樂釋出，希望可以盡快分享給大家。