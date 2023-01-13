美國CSIS智庫戰略與國際中心9日發布了最新台海兵推，結果指出解放軍2026年攻台將以失敗收場，同時也將造成中、美、日、台四敗俱傷。媒體人張禹宣12日在臉書發文強調，CSIS表面上是揭露戰爭的代價，勸阻中共勿輕易犯台。實則是以「四個前提」逼台灣「備戰」，必須調整軍購項目、到與美方軍事協作，美日才有出手協防的條件，進而勸阻共軍進逼的可能。CSIS四敗俱傷的24次兵推不在「止戰」而是逼台「備戰」。

「五種情境，四敗俱傷。」張禹宣指出，在美方CSIS兵推共有五種情境，與漢光兵推最大的不同，在於美方的想定是以「必敗」為前提，挖掘自身弱點、改善不足。共分為「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」、「台灣孤立無援模擬」與「末日模擬」等五種情境。

其中在末日與孤立無援的模擬下，台灣皆以十周內全面投降收場，造成海、空軍全滅、死傷人數將近3萬、基礎設施全毀、經濟崩盤、全球數十兆美金的損失。美日的關島基地也將遭到重創。其餘的三種模擬則完全相反，中國攻台失敗。預估將造成中國損失138艘艦艇、155架軍機、戰死人數達1萬人等「毀滅性打擊」。三周內，美國也將損失兩艘航母、10-20艘大型水面戰艦，3500名美軍，相當於美國在與伊拉克、阿富汗20年戰爭中傷亡數字的一半。台灣則有3500人傷亡，26艘驅逐艦和巡防艦全部被擊沉。日本方面，折損100多架戰機和26艘船艦。

「四項前提，逼台備戰。」張禹宣強調，美方傳遞的訊號在暗示台灣，美日若未援助，絕無戰勝可能。但即便阻卻共軍犯台，眾人也得付出慘痛代價。因此，台灣必須達到美方的要求的四項前提，才有協助出兵的可能。

第一、台灣必須「同島一命」看齊烏克蘭，對照蔡政府推行的全民國防與延長兵役，不言可喻。

第二、美方迅速出兵的前提，必須建立在台美軍事廣泛交流演練，但此舉將會讓台灣成為第二個日本，加劇兩岸動盪與戰爭的可能。

第三、美日友好日方的協防，與在駐日基地設置長程反制的能力，但後兩點都建立在一個前提上，「台灣的全面武裝」。

該報告直白的點出，台灣必須調整軍購項目強化「不對稱作戰」，而非「潛艦國造」這種對戰力無益的大內宣，與美方軍事協作共演，才有迎戰與協防的可能。

「買軍備、馬前卒。」張禹宣直言，說穿了，就是三個重點。1.台灣必須走日本的後路，當美國的馬前卒。2.必須跟美方大量採購軍購，3.表面上是「以戰逼和」，從一戰的歷史來看，拉高「軍備競賽」，只會加劇戰爭的可能，如同烏俄戰爭的延續，台海的惡化唯一的受惠者，只有美方。