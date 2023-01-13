被封為「直播天后」的知名網紅丟丟妹(李明珊)，因獨特、海派的叫賣方式爆紅，一度創下營業額2億的驚人收入，然而近日她與老公王心正鬧婚變出走，開設新粉專「樓頂揪樓下」，但還沒正式直播叫賣。12日她上傳和爸爸玩「默契大考驗」的影片，深入聊到婚變話題，丟爸很不捨女兒的遭遇，皺起眉頭搖頭大嘆：「這實在是我最賭爛的。」

12日丟丟妹難得與爸爸進行「默契大考驗」，每當聊到「爸爸最擔心女兒的事」、「女兒對爸爸感到最愧疚的事」兩項問題，丟爸的答案皆是「婚姻」，更直接爆出粗口：「厚！這實在最賭爛的，叫她不要她偏要，講到這個天就黑一邊」，說著說著還講起往事，「當初丟丟妹還騙爸爸說沒對象，沒過多久就跟人跑了，妳看看丟臉死了，阿妞威不講了。」

丟爸吐槽女兒不聽勸硬是要結婚。(圖/樓頂揪樓下 FB)

儘管丟爸不斷吐槽女兒，更抱怨她只在婚姻受委屈、或是缺錢才會回娘家，不過被問到「最感謝爸爸什麼事？」，丟丟妹不假思索答道：「很多捏，當我最受委屈的時候，或有任何不好的事，他會Cover我，都會跳出來幫我！」，影片最後，她還親密抱住爸爸，真摯說了一句「我愛你」，溫馨父女情令人十分動容。

丟丟妹抱著爸爸幸福喊我愛你，展現父女之間的溫馨親情。(圖/樓頂揪樓下 FB)

不過近來丟爸的身體狀況似乎不佳，丟丟妹特意在貼文表示，爸爸需要住院，讓她有些擔心，不過當爸爸的反而更擔心女兒，因此感受到滿滿的愛，更體悟到愛要即時的道理，叮囑網友們：「家人的身體健康永遠是最重要的，也希望大家多陪伴家人、多叮嚀家人要注意身體喔！」