男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，出道單曲〈O.A.O.〉MV更已突破300萬大關，近日受邀至「2023超級巨星紅白藝能大賞」表演，即將第一次踏上台北小巨蛋，讓團員們和粉絲都相當期待，表示會拿出最好的演出。

他們的《Unicorn》新EP總共收錄包括〈Unicorn〉、〈火花〉、〈想跟你就這樣靠得越來越近〉和〈O.A.O.〉四首歌曲。為了這張EP，Ozone特地赴韓訓練及拍攝，由於行程非常緊湊，拍攝MV的同時也要進行寫真本的拍攝，團員們在這顆MV鏡頭結束後，就要迅速移動到旁邊的場景拍攝照片。

團隊因為擔心時間不夠，六人在片場中不斷來回奔跑搶時間，非常考驗他們的體力之外，還要顧及到自己的狀態，要在鏡頭前展現出最帥氣的樣子，團員們都不喊累，笑說：「這樣一直跑，就像是往夢想的道路奔跑啊。」

Ozone將在農曆新年後的2月4、5日舉行全台EP簽唱會，2月4日13：00於高雄夢時代幸福廣場、18：30於台中廣三SOGO，2月5日13：00於台北西門町聯合醫院廣場，帶著全新作品與粉絲見面。而團員們更透露之後會舉辦專場演唱會，目前正在緊鑼密鼓地籌備中。